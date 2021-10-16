حظك اليوم برج العذراء الأحد 17-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء لديه حس مرهف، يتأثر بكلمات الأشخاص المحيطين به، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تنصحك الأفلاك أن تخفف من انفعالاتك وأن تنتبه لحقوقك، ولا تعلن عما لديك من معرفة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع من حب أو مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.