حظك اليوم برج العذراء السبت 16-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء يحرص دائما على أن تكون حياته مرتبة ومنظمة، كما أنه يبتعد كثيرا عن حياة الفوضى والحياة غير المنظمة، إذ أنه يفكر ويرتب لأدق تفاصيل حياته، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في مواجهة برجك قد يصيبك بالتوتر وعليك أن تنتبه لحقوقك وتنظم أفكارك ليفهم الآخرون رغباتك وإشاراتك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

عاطفيا: قد تميل لفرض سلطتك على الطرف الآخر.. فانتبه كي لا يصاب الآخر بالاختناق.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي ويوافق تاريخ ميلادها 25 أغسطس.