جهاز «حدائق أكتوبر»: الانتهاء من المرحلة الثانية في «سن العجوز» يونيو المقبل

قال المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إن مشروع السكن البديل لسن العجوز، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، في المدينة، على أعلى مستوى من الإنشاءات والخدمات، توفيرا لحياة كريمة لكل مصري.

أكثر من نصف المشروع لاند سكيب

وأضاف مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم»، عبر قناة dmc:«المشروع رائع بشهادة الجميع، ووفرنا فيه 2500 وحدة سكنية كمرحلة أولى بمساحة 94 متر، وأكثر من نصف المشروع لاند سكيب ما بين زراعات وتشجير ومشايات حول الناطق الخضراء»

الانتهاء من المرحلة الأولى

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: «نتمنى أن يلقى المشروع القبول والاستحسان من قبل المواطنين، وانتهينا من المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية سيبلغ عدد الوحدات السكنية فيها 4500 وحدة تنتهي في شهر يونيو المقبل».

الحضانة ستدخل حيز العمل خلال شهرين

وأكد أن المشروع سيتضمن مدرسة وحضانة ستدخل حيز العمل خلال شهرين، ووحدة صحية، ووحدة مكافحة الإدمان ومساعدة المواطنين على التخلص من الإدمان، بالإضافة إلى ملاعب ومسجد وأكثر من 90 محل لإتاحة كل الخدمات الممكنة للمواطنين.

وفي وقت سابق، طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حديثه بحفل افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة، من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العمل على إنشاء مليون وحدة سكنية أخرى خلافا للنصف مليون وحدة التي أعلنت الحكومة عنها.