بكاء ليلى علوى وبشرى ومها الصغير في حفل تأبين محمد الصغير.. لحظات صعبة

دخلت الفنانة ليلى علوى في نوبة من البكاء خلال حفل تأبين مصفف الشعر العالمي محمد الصغير المقام حاليًا ضمن فعاليات مهرجان الجونة فى دورته الخامسة لعام 2021 .

بكاء ليلي علوى بسبب محمد الصغير

وانهمرت دموع الفناة بُشرى، وابنته مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، أثناء بكاء الفنانة ليلى علوي خلال حديثها عن مشوار محمد الصغيرالصعب، وقامت إدارة المهرجان بعرض فيلم وثائقي عنه بصوت الفنانة يسرا.

وكان قد حرص عدد من النجوم، على حضور حفل تأبين مصفف الشعر العالمي الراحل محمد الصغير، المقام حاليًا ضمن فعاليات مهرجان الجونة فى دورته الخامسة ومنهم أحمد السقا وليلى علوى وبشرى.

بشرى في حفل تأبين محمد الصغير

بدأت الفنانة بشرى كلمة الحفل بإلقاء كلمة بالتأكيد على أن الراحل كان أول الداعمين لمهرجان الجونة ،وتمسك بحلم المهرجان «حين كنا أطفال يحلمون بإقامة مهرجان للسينما بالجونة».

ليلى علوى تخطف الأنظار

يذكر أن الفنانة ليلى علوى خطفت الأنظار بإطلالتها الأولى على «ريد كاربت» في حفل افتتاح مهرجان الجونة، الذي انطلق الخميس الماضي من مدينة الجونة وحضره عدد كبير من الفنانين، بينهم يسرا وشريف منير وهند صبرى ومنى ذكى وياسمين صبرى ونجلاء بدر وريهام عبد الغفور ورانيا يوسف وغيرهم.

وخلال حفل الافتتاح تم تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي عن مجمل أعماله، وتم تنظيم مؤتمر صحفي له في اليوم التالي، تحدث فيه عن مشواره الفني والصعوبات التي واجهته بالإضافة إلى إعلانه خوض موسم رمضان القادم بمسلسل الاختيار الجزء الثالث، بجانب النجم أحمد عز وعددًا آخر من الفنانين.