جدول فعاليات اليوم الثالث لـ مهرجان الجونة: حفل استقبال وسجادة حمراء

يشهد اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، عدد من الفعاليات، منها افتتاح معرض Krzysztof Kieslowski، ظهر اليوم السبت، داخل الجونة كامبس، فضلًا عن عقد جلسة نقاشية بعنوان «كونكريت: نقطة التقاء الموضة والأفلام» في الساعة 3 عصرًا، وتستمر لمدة ساعة ونصف بـ «فيستيفال بلازا».

فعاليات مهرجان الجونة اليوم

ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم، إقامة حفل SSN صالون «الصغير» في الساعة 5 مساءًا ويستمر 60 دقيقة بـ «فيستيفال بلازا».

ومن المتوقع ظهور عدد من النجوم عصر اليوم على السجادة الحمراء لفيلم كابتن الزعتري، في الساعة 5:30 ويستمر حتى الساعة 6:15 بـ«فيستيفال بلازا».

ومن ضمن الفعاليات حفل استقبال عزة فهمي - دروسوس، التي تتحدث عن صناعة المجوهرات في مصر بين الماضي والحاضر، وذلك في الساعة 7 مساءًا وحتى الساعة 9:30 بـ«مايسون بلو».

ويبدأ حفل افتتاح منصة الجونة السينمائية في الساعة 9:00 مساءً وحتى الساعة 1:00 صباحًا بـ فيستيفال بلازا GFF Lounge

عصام السقا يغادر الجونة بسبب ميرفت أمين

يغادر الفنان عصام السقا، مدينة الجونة اليوم السبت، بعد مشاركته في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلق مساء الخميس، لارتباطه بتصوير حكايتي مع الزمان ضمن أحداث مسلسل إلا أنا، داخل أحد الاستوديوهات في القاهرة، أمام النجمة الكبيرة ميرفت أمين، على أن يعود للمشاركة في حفل الختام نهاية الأسبوع الجاري.

وقال السقا لـ«الوطن» إنه سعيد بمشاركته في عمل من بطولة الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، حيث كان يحلم بالوقوف أمامها يوما ما باعتبارها واحدة من كبار الفنانات في مصر والوطن العربي.

مايا دياب تغادر الجونة بعد مشاركتها في افتتاح المهرجان

غادرت الفنانة اللبنانية مايا دياب مدينة الجونة، أمس الجمعة، بعد حضورها حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

وقالت مايا لـ«الوطن»، إنها حرصت علي حضور حفل الافتتاح، ولكن قلبها كان مع لبنان.. وما تشهده حاليا من أحداث، مضيفة أنها تسعد دوما بمشاركتها في مهرجان الجونة، وتمنت لإدارته كل التوفيق والنجاح خلال الدورة الخامسة.

وخطفت مايا دياب الأنظار، خلال حفل الافتتاح الذي انطلق مساء الخميس، بارتدائها فستانا أحمر اللون وقبعة كبيرة الحجم، وحرص عدد من النجوم على التقاط صور بصحبتها بطريقة كوميدية، من بينهم دينا الشربيني وحسن أبو الروس.