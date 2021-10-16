5 فروق بين مبادرتي التمويل العقاري بفائدة 3% و8% بعد تعديلات «المركزي»

يواصل القطاع المصرفي تقديم الدعم والتسهيلات من خلال الأنظمة المختلفة التي تساعد المواطنين على الحصول على وحدة سكنية من خلال مبادرات التمويل العقاري المختلفة والتي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تيسيراً على المواطنين في الحصول على وحدة سكنية بتيسرات وعلى فترات سداد طويلة، وفي إطار جهود الدولة وحرصها على دعم القطاع العقاري وتوفير السكن للمواطن المصري.

الرئيس وجَّه بمبادرات التمويل العقاري تيسيرا على المواطنين

ومن هذا المنطلق، أجرى البنك المركزي تعديلات على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8%، وترصد «الوطن» في هذا التقرير، 5 فروق بين مبادرة الـ8% والـ3% لمحدودي ومتوسطي الدخل بعد التعديلات، وهي كالتالي:

- الدخل الشهري:

فيما يخص شروط الدخل الشهري للعميل في مبادرة الـ3% فيجب ألا يزيد الدخل الشهري بالنسبة لمتوسطي الدخل عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للمتزوج، ولا يقل عن 1500 جنيه ولا يزيد عن 4500 جنيه بالنسبة لمحدودي الدخل الأعزب ولا يزيد عن 6 آلاف جنيه للمتزوج، أما في مبادرة الـ8% فيجب أن يكون الدخل الشهري يتراوح ما بين 4500 جنيه وحتى 40 ألف جنيه شهريًا للأعزب، و50 ألف جنيه للمتزوج.

- فترة سداد الأقساط

تصل فترة سداد أقساط قرض التمويل العقاري في مبادرة 3% إلى 30 عاماً، فيما تحدد فترة سداد الأقساط في مبادرة 8% لتصبح 25 عاما كحد أقصى بدلاً من 20 عاماً.

- نسبة المقدم

تبلغ نسبة المقدم من إجمالي قيمة الوحدة في مبادرة 3% ما بين 10% و15% بالنسبة لمحدودي الدخل كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة الذي لا تزيد عن 1.1 مليون جنيه، أما عن الوحدات السكنية التي يتجاوز سعرها 1.1 مليون جنيه فتكون النسبة 20% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة، وبالنسبة لأصحاب المعاشات تقدر نسبة المقدم بـ40% من إجمالي قيمة الوحدة، وفيما يخص نسبة المقدم في مبادرة 8% فلا تقل عن 20% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية.

- قيمة الوحدة السكنية:

من ضمن شروط مبادرة 3% ألا يزيد سعر الوحدة بالنسبة لمحدودي الدخل عن 350 ألف جنيه، وبالنسبة لمتوسطي الدخل ما بين 1.1 مليون جنيه أو 1.4 مليون جنيه، أم عن مبادرة 8% فتحدد سعر الوحدة السكنية ليصل إلى 2.5 مليون جنيه كحد أقصى، مع الالتزام بشرط أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب في المبادرتين.

- من له حق الاستفادة من المبادرة

يحق لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل الاستفادة من مبادرة 3%، بينما يستفيد من مبادرة 8% شريحة متوسطي الدخل فقط.

وكان البنك المركزي المصري، قد أطلق مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعائد سنوي 8%، وخصص ما يقرب من 50 مليار جنيه لتوفير التمويل اللازم أمام المواطنين الذين يصل دخلهم السنوي إلى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه بالنسبة للأسرة، ووضعت المبادرة قبل تعديلها اليوم، شرطًا بألا تتخطى قيمة الوحدة السكنية محل التمويل سقف الـ 2.25 مليون جنيه.