«الإسكان»: الدولة مهتمه ببناء مساكن لكل شرائح المجتمع

قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، إن سلسلة الافتتاحات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، هي استكمال لتلبية احتياجات الفئات المختلفة، لافتا إلى أن الدولة تهتم بكل طبقات المجتمع، وليس الأغنياء على حساب محدودي الدخل.

إبراهيم: 75% من العقارات المؤسسة حديثا لمحدودى الدخل

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «من مصر»، للإعلامى عمرو خليل، المذاع على فضائية «CBC»، أن الوزارة قد انتهت من بناء مليون ونصف مليون وحدة سكنية، منهم ما يتجاوز حد الـ75% لمحدودى الدخل، بما فيهم تطوير المناطق غير الآمنة، حيث إن النصيب الأكبر لما تم بنائه كان لتلك الفئة.

وأوضح أن الوزارة تسعى لتطوير الوحدات الموجودة بداخل المحافظات من أجل تطوير الـ500 ألف وحدة سكنية، وتعمل على طرح وحدات سكنية مدعومة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من بناء المناطق الخطرة غير الآمنة بنهاية العام الحالي، حيث إن سلسلة الافتتاحات التي ظهر فيها الرئيس أمس، استكمالا للمشروعات السابقة، «نعمل على اتاحة إسكان أكبر لمحدودى الدخل».

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تطوير المناطق العشوائية ليعيش المواطنون في مناطق أمنة تليق بهم ويحيون حياة كريمة، «مشروعات الإسكان تسعى إلى تلبية احتياجات الفئات المختلفة ومن كل الشرائح».

وأكد مساعد وزير الإسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن المشكلات التي يواجهها قاطنو المناطق العشوائية سواء كانت غير مخططة أو غير آمنة، مشددًا على أن تأثيراتها على المجتمع المصري سلبية.