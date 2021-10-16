الإسكان: 2021 عام مصر بلا مناطق عشوائية غير آمنة

علَّق المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع «أهالينا 2» وعدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة، مؤكدًا أن الدولة لن تتوقف عن افتتاح هذا النوع من المشروعات، مشددًا على أن هذا العام سيكون عام خلو مصر من المناطق العشوائية غير الآمنة.

الرئيس السيسي يتناول مشكلات المناطق العشوائية

وأضاف «خطاب» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم»، عبر قناة dmc، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن المشكلات التي يواجهها قاطنو المناطق العشوائية سواء كانت غير مخططة أو غير آمنة، مشددًا على أن تأثيراتها على المجتمع المصري سلبية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان تطرق إلى المشروعات السكنية التي أطلقتها الدولة المصرية منذ عام 2014 مثل مشروعات محافظة الإسكندرية.

تطوير المناطق المأهولة بالسكان مكلف للغاية

وأكد أن تطوير المناطق المأهولة بالسكان وتنفيذ مشروعات البنية التحتية فيها مكلف للغاية، موضحًا: «لدينا عائقان في هذا الصدد، الأول صعوبة تقديم الخدمات في هذا النوع من المناطق، والثاني هو صعوبة عمل مناطق جديدة في المناطق العشوائية التي يعيش فيها الناس، لكن الدولة المصرية تحركت منذ عام 2014 للحد من المناطق العشوائية غير المخططة».