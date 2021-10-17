دفاعات السعودية تدمر طائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيون على جنوب المملكة

أعلن ‎تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، في وقت مبكر من اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقها الحوثيون الإرهابيون تجاه المنطقة الجنوبية من البلاد.

وقال «التحالف العربي» في بيان، إنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة «صنعاء» ومناطق واسعة في اليمن، سيطر عليها الحوثيين، أواخر عام 2014، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

سياسيا، جدد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، تحذيراته من ارتكاب الحوثيين جرائم وحشية بحق السكان في مديرية العبدية في محافظة «مأرب» الواقعة شمال شرقي العاصمة اليمنية «صنعاء»، مؤكدا، نقلاً عن مصادر محلية، ارتكاب الحوثيين، جرائم إعدام ميداني وتصفية للمصابين وتفجير للمنازل والمباني الحكومية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار الإرياني، في سلسلة تغريدات، أمس السبت، إلى أن الحوثيين ارتكبوا أعمال نهب للمحال التجارية ومعدات المستشفى، بعد اقتحامها مركز المديرية الواقع على أطرافها، واستمرارها في حصار وقصف 18 قرية.

الخارجية الأمريكية: الحوثيون يعيقون حركة الأشخاص والمساعدات الإنسانية في مأرب

بدورها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تدين تصعيد الحوثيين حول مأرب، والذي يظهر استخفافا صارخا بسلامة المدنيين، واوضح المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في بيان، أن الحوثيين يعيقون حركة الأشخاص والمساعدات الإنسانية، ويمنعون الخدمات الأساسية من الوصول إلى 35000 من سكان مديرية العبدية، في المحافظة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار «برايس»، إلى أن بلاده تحث الحوثيين على السماح على الفور بالمرور الآمن للمدنيين والمساعدات، ودعا المتحدث باسم الخارجية الامريكية، الحوثيين، إلى وقف هجومهم على مأرب والاستماع إلى الدعوات العاجلة من جميع أنحاء اليمن والمجتمع الدولي لإنهاء الصراع ودعم عملية السلام الشاملة بقيادة أممية.