محافظ أسوان: سنبدأ الاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس اليوم

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن تعامد أشعة الشمس على وجه الملك رمسيس بأسوان، تحدث سنويا في يومي 22 أكتوبر و22 فبراير، وسيتم البدء باحتفالات تعامد الشمس على مستوى المحافظة ببداية، اليوم الأحد، وحتى شروق شمس يوم 22 أكتوبر.

عطية: «الظاهرة فريدة من نوعها تماما على مستوى العالم»

وأضاف «عطية»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، والذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على الفضائية المصرية، أن المعبد تم إنشاءه سنة 1250 قبل الميلاد، في فترة حكم الملك رمسيس الثاني، أعقبها حدوث مشكلات متعلقة بالمياه الجوفية، وتم نقل المعبد بأيدي المصريين، «الظاهرة فريدة من نوعها تماما على مستوى العالم».

وأوضح أن محافظة أسوان عبارة عن تحفة جمالية وأهلها مشهورين بالطيبة وحسن الضيافة، ولديهم تاريخ وأصول عريقة ممتده للجذور، لافتا إلى أن الموسم السياحي في أسوان، قد بدأ ولكنه ليس بالقوى، «أحنا منتظرين إن شاء الله موسم سياحي قوي، ووزير السياحة والأثار مهتم جدا بالأحداث اللي بتتم داخل المحافظة كالتعامد والأحتفالات الثقافية».

وأكد المحافظ أنه الاحتفالات التي ستبدأ غدا الاثنين، بمشاركة 10 فرق للفنون الشعبية من كل المحافظات المشاركة بتلك الاحتفالية، «هتبقي فيه احتفالية كبيرة في كل أنحاء المحافظة حتى يوم الاحتفال وهيكون فجر يوم الجمعة القادم».

وتابع: «فيه اجراءات احترازية كتيرة خدناها لأننا بننتظر السائحين بشكل مكثف وبيكون عددهم كبير لرؤية التعامد، وأحنا واخدين إجرائتنا الاحترازية ورفعنا درجة الاستعداد في المستشفيات ونقاط الأسعاف والمرور، وبنؤكد على الالتزام بالكمامات والتباعد وكل الإجراءات، وهتبقي احتفالية عظيمة».