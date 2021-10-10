انتظام الدراسة في المحافظات وسط إجراءات احترازية مشدّدة.. و«حجازي» للطلاب: «اتبسطوا علشان المخ يشتغل»

شهدت مدارس القاهرة والجيزة والمحافظات الأخرى، حضوراً كبيراً من الطلاب فى اليوم الأول للعام الدراسى الجديد بالمدارس التى بدأت الدراسة فيها اليوم، وسط إجراءات احترازية مشدّدة لمنع تفشى فيروس كورونا.

ووجّه الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، رسالة إلى الطلاب وأولياء الأمور، طالبهم فيها بالحفاظ على صحتهم بالتغذية السليمة وتطبيق قواعد الإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم والالتزام بممارسة الأنشطة، ووجّه نصيحة للطلاب، قائلاً: «لا تتردّدوا فى توجيه أى سؤال للمعلم لكى يرشدكم ويساعدكم على التفوق واستمتعوا بتعلمكم».

وتابع «حجازى»: «اعلموا أنَّ ألم الدراسة لحظة وتنتهى، بينما إهمالها ألم يدوم مدى الحياة، تمنياتى لكم بعام دراسى موفق، تتحقّق فيه كل أمانيكم».

وطالب نائب وزير التعليم، المعلمين، بتشجيع التلاميذ والطلاب على البحث والتقصى واستثمار كل طاقتهم حتى يمتلكوا مهارات التفكير بأنواعه، لأنَّ إيداع المعلومات فى عقول التلاميذ لتخزينها يساعد فى صناعة قوالب مكرّرة من التلاميذ غير قادرة على مواكبة متطلبات ومهارات القرن الحادى والعشرين ولا يحقق بناء الإنسان.

وخاطب «حجازى» المعلمين، قائلاً: «أرجوكم لا تقدموا معلومات جاهزة للتلاميذ، بل ساعدوهم على بناء المعرفة بأنفسهم، وبناء شخصيتهم وحدوث تعلم حقيقى يساعد التلاميذ على الاندماج والتفكير والاستمتاع بما يتعلمونه حتى يوظفوه فى حياتهم».

«القاهرة»: إجراءات لحماية الطلاب في 5624 مدرسة

من جانبه، وجّه الدكتور خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الطلاب، بالانتظام فى العملية التعليمية دون خوف، مطمئناً أولياء الأمور بأن الدولة اتخذت جميع الإجراءات التى من شأنها حماية الطلاب والحفاظ على صحتهم، وتم تطعيم جميع القائمين على العملية التعليمية، لتوفير أقصى درجات الأمان للطلاب.

وأكد خلال تفقده مدرستى سراى القبة الإعدادية بنات ونوبار الإعدادية بنات بعابدين؛ لمتابعة سير العملية التعليمية، وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والصحية، انتظام العمل بجميع مدارس العاصمة البالغ عددها 5624 مدرسة، منها 2900 مدرسة حكومية، تضم 2.5 مليون طالب.

وشدّد على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية منذ بداية العام الدراسى حتى نهايته، بعد أن تقرر أن يكون هذا العام حضورياً لجميع الطلاب، مشيراً إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة كانت سبباً رئيسياً فى تقليل الوفيات والإصابات، وهناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، لتوفير أقصى حماية، مطالباً مديرى الإدارات التعليمية بالوجود الميدانى اليومى من أول أيام العام الدراسى حتى نهايته، وستكون هناك محاسبة فورية على أى تقصير.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه يوجد تنسيق مستمر بين مديريتى الصحة والتربية والتعليم، لتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، مشيراً إلى وجود الزائرة الصحية أو المشرفة الطبية فى الفترتين الصباحية والمسائية.

وأولياء الأمور ينتظرون أبناءهم أمام مدارس الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية، فى أول أيام الدراسة، حالة من الهدوء فى غالبية المدارس بنطاق المدينة والمراكز والمدن، وتفقّد الدكتور طه عجلان، مدير مديرية التربية والتعليم، عدداً من المدارس مع انطلاق الموسم الدراسى، لمتابعة التجهيزات وتنفيذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فيما شهدت بعض المدارس زحاماً من أولياء الأمور أمام البوابات الرئيسية، خلال مرافقتهم لأبنائهم فى أول أيام الدراسة.

وأكد «عجلان» ضرورة توفير المعقمات والمواد المطهرة بشكل دائم، وتعقيم الفصول يومياً عقب انتهاء اليوم الدراسى للحفاظ على سلامة الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا، مضيفاً أنه تم التنبيه على توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتشديد على الطلاب بغسل الأيدى وتحقيق التباعد الاجتماعى.

وأشار إلى تشكيل لجنة مشتركة بين مديرى الإدارات والإدارة والمدرسة؛ مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية الواردة فى خطة وزارة الصحة، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتوافد الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية على مدارس بورسعيد أمس، حيث يقيد 180 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل التعليمية بالمحافظة، داخل 505 مدارس حكومية وخاصة ودولية وفنية، وأعرب الطلاب والمعلمون عن سعادتهم البالغة بعودة الدراسة وحضور أول طابور مدرسى بعد عامين من عدم الانتظام بسبب جائحة كورونا.

وطالب محافظ بورسعيد، بضرورة الالتزام بتحية العلم واحترامه وترديد النشيد الوطنى، لأنه رمز للوطنية المصرية، موصياً الطلاب بضرورة الاهتمام بتحصيل العلم، خاصة من الكتاب المدرسى، فهو شامل يساعد على الاعتماد على النفس، كما دعا إلى محاربة الدروس الخصوصية لبناء كيان وعقل الإنسان.

«أسيوط»: شعارات «حياة كريمة» تزين السبورات وجدران المدارس

وانتظمت الدراسة فى مدارس محافظة أسيوط بمختلف المراحل التعليمية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وقام طلاب التعليم الفنى بالمحافظة بتزيين السبورات الذكية وجدران المدارس والفصول بشعارات مبادرة «حياة كريمة» وذكرى انتصارات أكتوبر، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتخصيص الحصة الأولى فى العام الدراسى الجديد، للحديث عن المبادرة الرئاسية وانتصارات أكتوبر.

وشهد حازم عمر، نائب محافظ قنا، طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية بمدينة قنا، مع بداية اليوم الأول للعام الدراسى الجديد، بحضور الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، للاطمئنان على انتظام الدراسة والعملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية مع بداية العام الدراسى.

وشملت جولة نائب محافظ قنا المرور على مدرستى سيدى عبدالرحيم الإعدادية بنين وقنا الإعدادية الحديثة بنين، موجّهاً التهنئة للمعلمين والطلاب ببداية العام الدراسى الجديد، ومطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد والاستمرار فى حصد المراكز المتقدمة على مستوى المحافظة والجمهورية، وتفقد عدداً من الفصول الدراسية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وانطلقت الدراسة أمس فى 196 مدرسة بمحافظة البحر الأحمر فى الإدارات التعليمية السبع، بمدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم والشلاتين وحلايب، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشدّدة، وشدّدت المدارس على عدم دخول الطلاب دون ارتداء الكمامات، كإجراء احترازى فى مواجهة فيروس كورونا طبقاً للضوابط والاشتراطات التى أقرتها رئاسة الوزراء.

منع طالبة من دخول مدرسة بالغردقة بسبب «لبانة»

وشدّدت مدرسة الغردقة الثانوية بنات على جميع الطالبات بارتداء الكمامة، والالتزام بالزى المدرسى كشرط لدخول المدرسة، ولم يتم السماح لإحدى الطالبات بالدخول بسبب مضغها «لبانة»، وتم التشديد والتنبيه على طالبة أخرى بسبب عدم التزامها بارتداء الزى المدرسى وارتدائها بنطلون «سترتش»، والتنبيه على الجميع بارتداء الزى المدرسى كشرط أساسى دخول المدرسة.

زي وحقيبة لطلاب مدرستي التربية الفكرية والصم بجنوب سيناء

من جانبه، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مستويات التعليم بالمحافظة مرتفعة، وهناك متفوقون كُثر من أبناء المحافظة، موضحاً توفير أكثر من 100 منحة فى الجامعات المختلفة للطلاب المتفوقين فى الثانوية العامة، وتعهد المحافظ باستمرار المنح الدراسية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة.

وقال إنه تم تكريم المتفوقين من الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة قبل بدء العام الدراسى، وتكريم مديرى المدارس والمعلمين ممن أسهموا فى النهوض بالعملية التعليمية.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ حفل مدرسة التربية الفكرية ببدء العام الدراسى الجديد بطور سيناء، موضحاً أن كل عام يقوم بتوزيع ملابس وشنط مدرسية على طلاب المدرسة الفكرية، وطلاب مدرسة الصم، كما يحضر حفلى بداية وختام العام الدراسى، لافتاً إلى توفير 16 فرصة عمل لطلاب التربية الفكرية هذا العام، للعمل فى وظائف تناسبهم.