تعرف على حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا في مصر، حيث سيتم إغلاق أي مدرسة يظهر بها حالات إصابة بكورونا، للحفاظ على باقي الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، موضحة أن العملية التعليمية تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير الدراسة، مؤكدين أن الوضع الصحي في المدارس مطمئن للغاية، ولا يوجد أي تخوفات من فيروس كورونا.

التربية والتعليم: إغلاق المدارس بسبب كورونا في مصر حال ظهور حالات بين التلاميذ

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إغلاق المدارس بسبب كورونا في مصر، سيكون حال ظهور حالات بين التلاميذ والمعلمين، موضحًا أنه سيتم إغلاق أي مدرسة يظهر بها حالات كورونا، لمدة 14 يوما فقط، لحين تنفيذ كافة الإجراءات الصارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، ومن ثم السماح للطلاب بالعودة إلى المدرسة مرة أخرى.

وأكد المصدر، أنه تم التنبيه على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة التلاميذ والمعلمين وسير اليوم الدراسي.

المصدر: إغلاق المدارس بسبب كورونا في مصر لن يكون 28 يوما لعدم انقطاع الطلاب عن التعليم

وأوضح المصدر، أن إغلاق المدارس بسبب كورونا في مصر، لن يكون 28 يومًا، ولكن سيكون 14 يومًا فقط، بسبب حرص الوزارة على انتظام العملية التعليمية وعدم انقطاع الطلاب عن التعليم في المدرسة لوقت طويل، منوهًا إلى أن الوزارة تواصل تسيير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، تزامنا مع بدء الأسبوع الثاني من بدء العام الدراسي الجديد.

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العام الدراسي الجديد، يسير بشكل منتظم ومنضبط في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، مع بداية الأسبوع الثاني من الدراسة، موضحًا أنه لن يسمح لأي تلميذ مصاب أو مخالط لكورونا من دخول المدرسة.