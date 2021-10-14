التعليم: غياب التلاميذ عن المدارس خطر على مستواهم الأكاديمي والمعرفي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ حضور التلاميذ للمدارس مهم للغاية، وغيابهم خطر على مستواهم الأكاديمي والمعرفي والتعليمي، منوها بأنّ العام الدراسي الجديد يسير بشكل منتظم وطبيعي، رغم وجود بعض المشكلات الإدارية البسيطة يتم حلها في الحال، فضلا عن وجود تعليمات مشددة بجميع مدارس الجمهورية، بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة من عدوى كورونا.

وزير التعليم: العام الدراسي الجديد منضبط دون معوقات

وقال شوقي لـ«الوطن»، إنّ العام الدراسي الجديد يسير بشكل منضبط دون معوقات، والوزارة تعمل على وضع حول جذرية لمواجهة الكثافة الطلابية داخل الفصول، للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنّ الوزارة لم تعلن أنّه سيكون هناك فترة ثالثة في المدارس الحكومية، لاستيعاب الكثافات المتزايدة داخل الفصول.

يحق للمديريات التعليمية إيجاد حلول لمواجهة الكثافة الطلابية

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنّ الوزارة أرسلت كتابًا دوريًا داخليًا، أكدت فيه أنّ مدير المديرية يحق له إيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية، والبعض يخاف من اتخاذ القرار لأنه لا توجد تعليمات بذلك، موضحا أنّ القرار إداري ومسموح بأن يكون هناك فترة ثالثة دون الرجوع للوزارة، مع عدم المساس بعدد أيام الدراسة والخريطة الزمنية ودون تأثير على المحتوى التعليمي.

وأوضح شوقي، أنّ الوزارة عازمة على انتظام العام الدراسي الجديد، رغم صعوبات وتحديات فيروس كورونا، وهناك تعليمات مشددة على التلاميذ بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس، وعدم نزعها طوال اليوم الدراسي الجديد، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر العدوى من كورونا، مؤكدا أنّه لا يوجد أي نيّة لتقليل أيام العام الدراسي.