التعليم: استمرار عمل المدرسين غير المتلقين للقاح لحين صدور قرار منعهم

حسمت وزارة التربية والتعليم، الجدل الدائر بشأن المعلمين الذين يمارسون مهنة التدريس، ولم يتلقوا لقاح كورونا حتى اليوم، رغم التحذيرات المتكررة من جانب الوزارة، بأنّه سيتم منعهم من دخول المدارس، حفاظًا على حياة الطلاب وباقي أعضاء هيئات التدريس والإداريين.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، أنّه سيتم السماح للمعلمين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا، لحين صدور قرار نهائي من مجلس الوزراء بمنع أي موظف من دخول مقر عمله دون الحصول على التطعيم الخاص بالفيروس.

التعليم: منح مهلة للمعلمين لحين صدور قرار الحكومة

ولفت المصدر، إلى أنّ وزارة التعليم أمهلت المعلمين لحين صدور قرار الحكومة، وبعد الاستقرار على منع دخول الموظفين للمؤسسات دون تلقي اللقاح، يطبق الأمر على المعلمين دون استثناء، سواء المعينين أو المتطوعين أو الذين تعاقدوا على العمل بالحصة.

وأشار المصدر، إلى أنّ وزارة الصحة شكت من تحديد مواعيد لبعض المعلمين لتلقي اللقاح، لكنهم لم يذهبوا في التوقيتات التي حددتها وزارة الصحة، ليثبتوا أنّهم بادروا بالتسجيل ولم يتلقوا التطعيم، وهذا على خلاف الحقيقة، لأن وزارة الصحة منحت الأولوية في التلقيح للطلاب وأعضاء هيئات التدريس والعاملين في التعليم عمومًا.

منع العاملين والإداريين غير الحاصلين على اللقاح بعد انتهاء المهلة

وتابع المصدر، أنّه سيتمّ منع العاملين سواء المعلمين أو الإداريين غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المنشآت التعليمية (المديريات التعليمية والإدارات والمدارس الحكومية والخاصة بجميع أنواعها)، وذلك بعد صدور قرار الحكومة.

وقال المصدر، إنّه يجب على العاملين بالتعليم مساعدتنا لحماية أنفسهم والطلاب بالمدارس من خلال الحصول على لقاح كورونا في أقرب وقت ممكن، وذلك بصفة ضرورية للمساهمة في السيطرة على الفيروس والحد من انتشار العدوي، ولاستمرار العام الدراسي بشكل آمن.