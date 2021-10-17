تعرف على إجازات العام الدراسي الأول للطلاب

بعد مرور أسبوع من العام الدراسي الجديد 2021، يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب بجميع المراحل التعليمية، عن إجازات العام الدراسي الأول للطلاب، طبقًا للخريطة الزمنية للعام الجديد والمعتمدة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

إجازات العام الدراسي الأول للطلاب

وحددت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد أيام إجازات العام الدراسي الأول للطلاب، يوم 16 أكتوبر إجازة للمولد النبوي ولا يعقد بها أي امتحانات ويحدد طبقا للتقويم الهجري، ويوم 1 يناير عيد الميلاد المجيد، ويوم 25 يناير عيد ثورة يناير وعيد الشرطة، 23 أبريل عيد تحرير سيناء وشم النسيم، و30 أبريل عيد العمال، ومن 3 مايو لـ5 مايو عيد الفطر المبارك.

5 فبراير إجازة نصف العام الدراسي الأول

وطبقاً للخريطة الزمنية للعام الجديد الدراسي الجديد 2021، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي الأول من السبت 5 فبراير 2022 حتى الخميس 17 فبراير لمدة أسبوعين، مؤكده أنّه في حال التعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع المعاهد الأزهرية، يتم توحيد الإجازة معهما.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو.

11 يونيو بدء امتحانات الثانوية العامة 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد الامتحانات للثانوية العامة والدبلومات الفنية طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وترصدها «الوطن» في السطور التالية:

- يوم السبت 11 يونيو امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.

- يوم السبت 21 مايو الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية.

- يوم السبت 11 يونيو الامتحانات العملية للدبلومات الفنية.

- تعقد الامتحانات الشفهية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.