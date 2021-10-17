أعراض صحية يمنع فيها تلقي لقاح كورونا لمدة أسبوعين

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، موانع الحصول على لقاح فيروس كورونا، في إطار مواصلة الوزارة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت العديد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم واتس آب «01553105105»، بإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

موانع الحصول على لقاح كورونا

وأوضحت وزارة الصحة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الأعراض التي إذا كان الشخص يعانى منها اليوم أو خلال العشرة أيام الماضية، تمنعه من تلقى لقاح كورونا وهي:

ـ الحمى.

ـ آلام في العضلات والجسم.

ـ التهاب الحلق.

ـ سعال.

ـ فقدان حاسة الشم والتذوق.

ـ الغثيان والقئ.

ـ ضيق تنفس.

ـ احتقان الأنف.

ـ سيلان الأنف.

ـ الإسهال.

ـ الصداع.

ـ إذا كان المواطن مصابًا بفيروس كورونا المستجد، فإنه ينبغى تأجيل التطعيم بعد مرور 28 يومًا من التعافي.

ـ إذا كان المواطن قد تلقى أي تطعيمات في غضون 14 يوماً «مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية».

ـ السيدات الحوامل، أو سيدات اللاتي تخططن للحمل في خلال عام.

ـ السيدات المرضعات.

مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا في جميع المحافظات

وفي سياق آخر، حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا في جميع المحافظات، موضحة أنَّ جميع مراكز تلقي اللقاح تعمل طوال أيام الأسبوع اعتباراً من الساعة الـ9 صباحًا وتستمر في العمل حتى الـ9 مساءً، دون إجازات فيما عدا مركز أرض المعارض بمدينة نصر إجازة يوم الجمعة.

تجهيز 270 مركز شباب لطلاب الجامعات للحصول على اللقاح دون تسجيل

وناشدت وزارة الصحة المصرية، طلاب الجامعات والمعاهد العليا سواء كانت الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية، بالتوجه إلى أقرب مركز شباب من ضمن 270 مركزا جرى تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، أو سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح بـ1100 مركز على مستوى الجمهورية.