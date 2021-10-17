محافظة القاهرة: أفرغنا المناطق الخطرة من السكان (فيديو)

قال اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، إنّ القيادة السياسية أخذت على عاتقها نقل الأهالي من المناطق العشوائية غير الآمنة منذ عام 2014 حفاظا عليهم، ووضعت الخطة اللازمة لذلك، وجرى إنشاء مناطق بديلة في المحافظة، مثل «الأسمرات وأهالينا 1»، مضيفا: «أفرغنا كل المناطق الخطرة من السكان، ويتبقى لدينا منطقة عزبة أبو قرن في مصر القديمة بواقع 1712 عقارا يعيش فيها 4758 أسرة، ينتقلون جميعا إلى منطقة معا 1 ومعا 2، ونقلنا 2044 أسرة حتى الآن، وأزلنا نحو 600 عقار حتى الآن، وخلال شهر سننقل السكان بالكامل».

المحافظة تجري حصرا كاملا قبل عملية النقل بعدها يبدأ التجهيز للإخلاء

وأضاف المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنّ المحافظة تجري حصرا كاملا قبل عملية النقل، تبدأ بعدها عملية تجهيز الإخلاء: «بدأنا ننقل عدد قليل من الأسر، وبنطلب من باقي الأسر، يتنقلوا للأماكن البديلة بسبب تطور جودة الخدمات هناك».

نعمل في منطقة شمال الحرفيين

واستكمل المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة: «نعمل في منطقة شمال الحرفيين، وبالتالي نكون انتهينا من المناطق العشوائية غير الآمنة، ويتبقى لدينا المناطق العشوائية غير المخططة، ونعيد تخطيط الطرق والإنارة وغيرها من الخدمات».

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، عددا من المشروعات عن طريق الفيديو كونفرانس، وهي مشروعات السكن البديل بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ، ومشروع السكن البديل بروضة السيدة زينب، بمحافظة القاهرة، ومشروع السكن البديل برأس البر، ومشروع السكن البديل بمنطقة «معا» بالسلام، ومشروع السكن البديل لمشروع أرض المصنع، بمنطقة السلام، ومشروع السكن البديل بالغردقة.