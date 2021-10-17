جامعة مصر تتعاون مع «الصحة» لتطعيم أساتذتها وطلابها بلقاح كورونا

قال الدكتور محمد عمر أبودوح، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنّ الجامعة اتخذت الإجراءات الاحترازية، وأنجزت الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، فضلا عن أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات من البوابات الإلكترونية، موضحا أنّ الجامعة تتعاون مع وزارة الصحة لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة ضد فيروس كورونا.

ولفت أبودوح، إلى أنّه في إطار استجابة دعوة رئيس الجمهورية نحو التوجه للتعليم الإلكتروني، وتوديع الكتاب الورقي، سعت جامعة مصر للتعاقد مع عدد من المنصات الدولية التي تعمل على إتاحة التعليم الإلكتروني في مختلف التخصصات، وتعاقدت مع منصات إلكترونية مثل «إل سيفير» للقطاع الطبي، ممثلا في كلية الطب البشري وطب الأسنان والعلوم والصحية والتمريض والصيدلة، و«ماك جروهل»، لتغطية كليات القطاع الطبي وقطاع العلوم الإنسانية مثل الإدارة وغيرها، و«بسكو»، وجار التعاقد مع «بيرسون إديوكيشن»، وهذه المنصات تتيح لطلاب الجامعة أحدث المراجع العلمية العالمية لتأهيل الطالب على أعلى مستوى.

أبودوح: نسعى لتخريج أجيال تقتحم سوق العمل الدولية.. ونتيح أحدث المراجع العلمية للطلاب

وأضاف رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في بيان للجامعة، أن الجامعة حريصة على دعم وتشجيع ورعاية الطلاب الموهوبين وذوي الهمم حيث تم تحديد منصب مساعد رئيس الجامعة لشئون الموهوبين وذوي الهمم، وتم وضع خطة لتصبح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالاتفاق مع منظمة اليونسكو مقرا إقليميا لذوي الهمم، لافتا الى ان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بها مركزاً لدعم ريادة الأعمال ومنذ أن تم البدء في عمل المركز تقدم مجموعة من الطلاب بالفعل سيحصل الفائزين من المسابقات على جائزة الراحلة الدكتورة سعاد كفافي للابداع وريادة الأعمال.

مسابقة الراحلة الدكتورة سعاد كفافي للإبداع وريادة الأعمال

وأوضح الدكتور محمد عمر أبو دوح، أنّ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تهدف لإتاحة التعليم ليس لطلاب مصر فقط بل لطلاب العالم العربي أيضا، إلى جانب استقطاب الطلاب الوافدين، والعمل على الشق الإنساني لإتاحة التعليم لطلاب الوافدين من دول مثل اليمن وسوريا وفلسطين والعراق والبحرين والأردن ولبنان واليمن والعراق ونيجيريا، كما لدينا عدد من الطلاب الوافدين من معظم الدول العربية، وهذه رسالة التعليم والمعرفة للجميع، كما أنّ الجامعة عضو في اتحاد الجامعات العربية، قائلا: «نسعى لتخريج أجيال تقتحم سوق العمل الدولية».

وأشار رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إلى أنّ الجامعة تسعى لأن تصبح محورا إقليميا لخلق المعرفة بهدف ايجاد حلول متطورة للمشكلات مع التمييز في مجال خلق المعرفة والابتكارات واستغلالها في مجالات العلوم التطبيقية والاجتماعية والاقتصادية، بما يؤدي لتطوير خدمات تعليمية وبحثية قائمة على بناء منظومة من العلاقات المتكاملة بين المؤسسات الإقليمية والدولية، وضمان الملائمة بين المناهج وتطوير المهارات التعليمية لبناء وتنمية رأس المال البشري، معربا عن سعادته بمنحه شرف تولي قيادة جامعة عريقة يمتد عمرها لأكثر من 25 عاما، مقدما الشكر لرئيس مجلس أمناء الجامعة خالد الطوخي الذي يولي العملية التعليمية اهتماما خاصا.