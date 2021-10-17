النواب يحيل مشروع قانون المسؤولية الطبية للجنتي «الصحة» و«التشريعية»

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، عددا من مشروعات القوانين، إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها، وشملت مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة 5، أُحيلت إلى لجنة مشتركة من الصناعة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة، وهي:

مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة

1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.

2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية.

3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في منطقة عتود بالصحراء الشرقية.

4. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في منطقة البرامية بالصحراء الشرقية.

5. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في منطقة جبل إيقات - جبل الجرف - جبل مسيح - جبل علبة -منطقة أسوان بالصحراء الشرقية.

الجمعية العمومية للهيئات الرياضية

وأُحيل إلى اللجان المختصة مشروعي قانونيين مقدمين من النواب، وهما مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبوالعلا و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المسؤولية الطبية، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الصحية، والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمود حسين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، وأُحيل إلى لجنة الشباب والرياضة.