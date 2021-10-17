تفاصيل مقتل فني دعاية على يد بائع كبدة بسبب «ثمن لافتة»

«ثمن لافتة».. كان كفيلًا لإزهاق روح شاب في مُقتبل العمر يعمل فني دعاية وإعلان، بعد أن تلقى عدة طعنات متلاحقة استقرت في جسده النحيل، عقب مشادة كلامية حادة دارت بينه وبين أحد البائعين، بعد خلافهما على ثمن لافتة قد صنعها للأخير، حتى تطور الأمر ووصل لإحضار المتهم سلاح أبيض وبدأ يسدد عدة طعنات في جسد المجني عليه حتى لقى مصرعه.

تفاصيل مقتل شاب على يد بائع كبدة

دقائق معدودة سجلت تفاصيل الواقعة المأساوية التي شهدتها قرية بندر التابعة لمحافظة قنا، بعد أن قتل شاب يدعى «إسلام. س»، يبلغ من العمر 27 عامًا، على يد بائع كبدة يدعى «إسلام.ي»، عقب مشادة كلامية دارت بينهما تطورت لمشاجرة عقب خلافهما على المتبقي من ثمن لافتة قد صنعها المجني عليه للجاني.

وسيطرت حالة من الحزن على الأهالي، عقب سقوط الشاب المجني عليه جثة هامدة غارقة في دمائه، مستنكرين السبب الذي أدى لوفاته وهو خلاف على مبلغ بسيط مقابل صنع لافتة دعائية للبائع الجاني.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع شاب يعمل فني دعاية وإعلان على يد بائع كبدة بسبب خلافات مالية بينهما، وعلى الفور تم نقل جثمان الشاب المتوفي إلى المستشفى؛ في محاولة لإسعافه لكنه لاقى مصرعه في الحال بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة غارقة في دمائه.

القبض على المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بندر من إلقاء القبض على المتهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في تلك الواقعة، وطالبت تحريات المباحث، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب المجني عليه؛ لبيان أسباب الوفاة.