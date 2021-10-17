اقحام الأقصى واعتقالات وإضراب عن الطعام.. أبرز مستجدات الأراضي المحتلة

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان، إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وقاموا باقتحامه على شكل جماعات عبر باب المغاربة.

إجراءات مشددة وتفتيش للمواطنين والمصلين في الأقصى

وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء على بعضهم.

وناشد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، العرب والمسلمين إنقاذ مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك؛ مما يُحاك ضدهما قبل فوات الأوان، وإحداث أمر واقع فيهما.

حملة اعتقالات في القدس وبيت لحم

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، شابين فلسطينيين من القدس وبيت لحم أحدهما أسير محرر.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر رغد رائد شمروخ (26 عاما)، بعد أن داهمت قوة منزل والده وفتشته في مخيم الدهيشة بمحافظة بيت لحم الواقعة في جنوب الضفة الغربية.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابا أثناء تواجده في محيط باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى.

إضراب الأسرى عن الطعام

من ناحية أخرى، يواصل 7 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ احتجاجًا على تعرضهم للاعتقال الإداري، من بينهم الأسير كايد الفسفوس أقدم الأسرى المضربين، إذ يواصل معركة الأمعاء الخاوية لليوم 95 على التوالي.

كما يواصل مقداد القواسمة إضرابه عن الطعام منذ 88 يوما، وعلاء الأعرج منذ 71 يومًا، وهشام أبو هواش منذ 62 يوما، وشادي أبو عكر يخوض إضرابه لليوم 54 يوما.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قد حذرت من خطورة الأوضاع الصحية للأسرى المضربين، لافتة إلى إمكانية تعرضهم لانتكاسة صحية مفاجئة نتيجة وضعهم المأساوي.