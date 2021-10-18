حظك اليوم برج الأسد الاثنين 18-10-2021 مهنيا وعاطفيا

الظهور بشكل أنيق والتحدث عن نفسه، يعدان أبرز صفات مولود برج الأسد، كما أن هذا البرج يتميز بأنه قوي ومسيطر، يفرض شخصيته على الأشخاص المحيطين به، كما أنه يتمسك برأيه لكي يجرى تنفيذ ما يرغب به، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر في منزل الحظ يمدك برشاقة ذهنية تساعدك على التقاط كل شيء.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

فينوس في منزل الحب تدعمك وتعطي للحب مذاقا مختلفا، وتتواصل اليوم مع من تحب بتلقائية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان الراحل سعيد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 31 يوليو.