زيادة عدد مراكز تلقي لقاح كورونا بالقليوبية إلى 79

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، أن عدد المراكز التي يتلقى بها المواطنون لقاح كورونا على مستوى المحافظة وصل إلى 79 مركزا، منها 55 مركزا خارجيا، و24 داخل المستشفيات، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي الفيروس المستجد.

9 مراكز في مواقع وزارة الداخلية بالقليوبية

من جانبه، أعلن الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، التواصل مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن بالقليوبية، بالاتفاق مع الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي وفريق الوقائي بالمديرية، من أجل تدشين 9 مراكز لقاحات بالمرور وجوازات السفر وتصاريح العمل بجميع مراكز المحافظة لتطعيم المواطنين المترددين على تلك المصالح الحكومية بجميع المراكز والمدن التابعة لمحافظة القليوبية اعتباراً من أمس السبت.

التوسع في حملات تطعيم لقاح كورونا بالقليوبية

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ علي صحة وسلامة الشعب المصري، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، وتنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

واطمئن وكيل الوزارة، علي انتظام عمل الفرق والإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكيد علي سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً علي المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن.