تعليق الدراسة بالأردن بسبب جرثومة شيغيلا وارتفاع حالات التسمم إلى 72

أصدرت وزارة التربية والتعليم الأردنية، اليوم الأحد، قراراً بتعليق الدراسة بالأردن بسبب جرثومة شيغيلا، حيث تمّ وقف الدراسة في عدة مدارس بمحافظتي جرش وعجلون شمالي البلاد ليوم واحد.

تعليق الدراسة بالأردن بسبب جرثومة شيغيلا وتعقيم المدارس

وكانت وسائل إعلام أردنية، قد نقلت عن أحمد المساعفة المتحدث باسم التربية والتعليم، أنَّ تعليق الدراسة بالأردن جاء نتيجة اكتشاف جرثومة شيغيلا، مشيرًا إلى أنَّ تعليق الدوام باليوم الدراسي يعتمد على المستجدات الصحية في المدارس المعنية، لافتاً إلى أنَّ تعليق الدراسة بالأردن بسبب جرثومة شيغيلا، سيتمّ رفعه بمجرد الانتهاء من عمليات التعقيم لمقاعد الدراسة.

وبحسب صحيفة «الغد» الأردنية، فإنه تمّ تعليق الدوام الدراسي في 10 مدارس في محافظتي جرش وعجلون، وبحسب موقع «رؤيا» الأردني، توجد 14 حالة جديدة مشتبه بإصابتها بالتسمم، ليرتفع إجمالي الإصابات في المحافظة إلى 72 حالة.

بيئات الأطفال أكثر عرضة للإصابة بجرثومة الشيغيلا

وفي وقت سابق، صرّح وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، أنّ جرثومة شيغيلا تنشط في فصل الخريف، وتصيب الأطفال أكثر من البالغين، ومن أبرز أعراض الإصابة بالجرثومة، معاناة المصابين من الإسهال الشديد الذي عادة ما يكون مصحوباً بالدم.

ووفق موقع عيادة «مايو كلينك»، فإن أسباب الإصابة بجرثومة الشيغيلا تعود إلى عدم الاهتمام بنظافة اليدين، الأمر الذي يجعل الإصابة بنسب أكبر في الأماكن والبيئات التي يتواجد فيها الأطفال، حيث قد لا يحرص العاملون على غسل أيديهم بعناية واهتمام بعد تغيير الحفاضات للأطفال، كما يمكن أن تنتقل أيضا بكتيريا الشيغيلا من خلال الأطعمة الملوثة أو بسبب شرب مياه أو السباحة في مياه ملوَّثة، وولتفادي الإصابة بالجرثومة ينصح باتباع إجراءات السلامة من خلال غسل الأيدي والخضار والفواكه، حيث تعد تلك العادات من أهم ركائز السيطرة على انتشار هذه العدوى بعد حدوث التسمم الأولي.