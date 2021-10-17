حي المطرية يطلب سائقين درجة أولى وثانية: التقديم حتى نهاية الأسبوع

أعلن حي المطرية بالقاهرة عن حاجته إلى سائقين درجة أولى وثانية بنظام اليومية، واشترطت في إعلانها أن يجيد السائقون قيادة المركبات والمعدات الثقيلة، مؤكدة أن باب التقديم مستمر حتى 21 أكتوبر الجاري.

وذكر إعلان حي المطرية، أن المستندات المطلوبة من السائقين المتقدمين هي رخصة أولى أو ثانية سارية، وإجادة القراءة والكتابة، وصورة الرقم القومي وصورة المؤهل، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة خبرة، والسن لا يزيد عن 45 سنة، وأن التقديم سيكون بمقر حي المطرية.

إزالة أبراج الحمام

من جانبه، استجاب اللواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية، لسكان حي المطرية وتحديدًا في شارعي المشروع ووسط البلد بالبدء في إزالة إبراج وعشش الحمام والطيور الكائنة أعلى سطح العقارات وتحديدًا المطلة على موقع إقامة محور عدلي منصور، حيث وجه الحي تنبيه للمواطنين لإزالة أبراج الحمام بأنفسهم من أعلى الأسطح، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزارة البيئة وجهود حي المطرية.

إخماد حريق في جسرالسويس

وفي حي الزيتون، تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق بمخلفات أخشاب أعلى سطح عقار بشارع جسر السويس وسيطر قوات الدفاع المدني، على الحريق، دون وجود خسائر مادية، كما وجهت محافظة القاهرة المواطنين بتطهير وتنظيف أسطح العقارات، وإزالة ما علق بها من مخلفات لاستعادة الوجه الحضاري والجمالي والحفاظ على أعمال النظافة.

من ناحية أخرى، وزع المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والعميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، مستلزمات مدرسية على الطلاب غير القادرين والأيتام بمشاركة جمعية عباد الرحمن وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، كما وزعا شنطا على الطلاب لتشجيعهم على الدراسة.