«التعليم» تعلن الفائزين في مسابقة المبتكر الصغير لعام 2020 /2021

اختتم الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، فعاليات التصفية القمية لمسابقة «المبتكر الصغير»، لجميع المراحل على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2020/2021، التي أقيمت بالفيديو كونفرانس تحت شعار «الاتحادات الطلابية والتحول الرقمي».

وقال أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس، إن التصفيات النهائية للمسابقة، تضمنت اختيار المبتكر الصغير لجميع المراحل على مستوى الجمهورية، كما تضمنت العديد من البرامج والمشروعات، وجرى التقييم لجميع المراحل «الابتدائية، الإعدادية، والثانوية»، إذ جرت التصفية القمية لكل مرحلة على حدة على مستوى المديريات التعليمية.

معايير التصفيات النهائية لمسابقة المبتكر الصغير

وأضاف أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف وتشجيع المواهب العلمية، وتنمية قدرات الاختراع والابتكار لدى الطلاب، وتنمية مهارات حل وتحليل المشكلات، باستخدام المنهج العلمى، وتحفيز مهارات التفكير الابداعى والتفكير الناقد، وإعداد جيل من الباحثين والعلماء فى المجالات العلمية المختلفة، قادرًا على المنافسة فى ظل التحول الرقمي.

وأوضح أن التصفيات النهائية للمسابقة، تمت لجميع المراحل على مستوى الجمهورية، وفقًا لعدة معايير وهى: «فكرة العمل وعرضها، وإمكانية التطبيق ومدى الابتكار فى العمل المقدم، والخامات المستخدمة، والمنتج النهائى للابتكار، وفهم وتطبيق الطلاب لمبادئ وأهداف الاتحادات الطلابية».

المشروعات الفائزة

ولفت إلى أن المشروعات الفائزة، تضمنت مشروعات «تحلية مياه البحر، وجهاز لتوليد الطاقة الكهربائية، وجهاز لمساعدة المكفوفين، وجهاز لمساعدة المعاقين حركيًا، وقياس درجة الحرارة إلكترونيًا، وروبوت تعقيم الأيدى، ومنظم أدوية متعدد الوظائف لمرضى كورونا، غالق مزلقان إلكتروني للقطار».

وأكد الرائد العام للاتحاد، أن الوزارة تسعى لتطوير ودعم المواهب، وتنميتها ومتابعتها، فالطلاب هم المستقبل الواعد ل لا سيما فى إطار خطة التنمية المستدامة، لكونهم المستقبل الواعد للإنجاز والإنتاج، مشيرًا إلى أن المشاركة فى تلك المسابقة، يعد استثمارًا للموهوبين والمبدعين، وتبادل الخبرات والمجالات فى خدمة المجتمع، ومواكبة تحديات المستقبل.

الفائزون بالمسابقة من المراحل التعليمية المختلفة

وأعلن «موسى»، نتيجة تحكيم المسابقة وأن الفائزين في المرحلة الابتدائية هم: «مصطفى عبدالناصر لطفى سيد من محافظة المنوفية بالمركز الأول، ومحمد هشام محمود من القاهرة بالمركز الثانى، ومرام عبدالرحمن حجازى من محافظة دمياط بالمركز الثالث، يحيى أسامة رشاد أحمد من سوهاج بالمركز الرابع، محمد أحمد فكري من بني سويف بالمركز الخامس».

أما المرحلة الإعدادية، شهدت فوز: «أيوب بدر محمد من محافظة البحيرة بالمركز الأول، كنزى حسن أحمد العارف من الأقصر بالمركز الثانى، ومحمد محمود عبدالنبى على من الدقهلية بالمركز الثالث، وندى عزالدين محمود صالح من الوادى الجديد بالمركز الرابع، ومحمد طارق محمد عبدالغفار من الجيزة بالمركز الخامس».

وفى المرحلة الثانوية، فاز كل من: «الزهراء حسن سيد من محافظة أسوان، بالمركز الأول، ومصطفى أسامة سعد، محافظة القاهرة، بالمركز الثاني، وفاز بالمركز الثالث محمد عادل محمد من محافظة السويس، وفاز على محمد على، محافظة القليوبية، بالمركز الرابع، وفاز مازن السعيد عبد المقصود، محافظة الدقهلية، بالمركز الخامس».