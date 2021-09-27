محافظ الأقصر يقود حملة إزالات مكبرة (صور)

قاد محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، يرافقه اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على قطعة أرض بمساحة 36 فداناً و14 قيراطاً و23 سهماً، على طريق «البياضية»، بمشاركة العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، والعميد محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، ولجنة مكبرة من الأملاك والإدارة الهندسية وحماية الأراضي من أملاك الدولة.

حملة مكبرة لإزالة 13 حالة مخالفة

وتضمنت أعمال الحملة إزالة جميع المباني المُقامة على مسطح الأرض محل المخالفة، حتى سطح الأرض، كما تم إخلاء الموقع من جميع التعديات، وذلك في ظل تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف إزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة، وعدم التهاون في حق الدولة، والتصدي لها بكل قوة وحسم ولجميع أشكال التعديات، حيث تم تنفيذ إزالة عدد 13 مخالفة على الأراضي الزراعية وحماية النيل على مساحة على مساحة 2375 متراً مربعاً، بناحية «البياضية»، بالقرب من فندق شهير بمنطقة «العوامية»، حيث تقع بين الحد الفاصل بين مدينة الأقصر ومركز البياضية.

قيادات أمنية تشارك في إزالة المخالفات

وعقب التنسيق مع إدارات الحملة الميكانيكية التابعة لمجلس مدينة الأقصر، وكذلك البياضية والزينية، تم تدعيم الحملة بعدد 5 لوادر، مع 6 سيارات، حيث تم شن الحملة بمشاركة عدد من القيادات الأمنية، منهم اللواء علاء الطوخي، نائب مدير أمن الأقصر، واللواء محمود فاروق، مساعد مدير الأمن للشؤون المالية والإدارية، واللواء محمد الصاوي، مساعد مدير الأمن، واللواء مجدي لطفي، مدير ادارة البحث، والعميد محمد عبد الحليم جمرة، رئيس مباحث المديرية، وعدد من قيادات ومسؤولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.