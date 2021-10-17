النيابة العامة تأمر بدفن جثة سائق عثر عليها داخل دورات مياه بالمحلة

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، توجيهاته إلى رئيس نيابة ثان المحلة بفتح باب التحقيق في واقعة العثور على جثة سائق توك توك بدورات المياه بنطاق موقف سكة زفتى.

التحقيق في واقعة العثور على جثة سائق توك توك بدورات المياه

كما وجه المحامي العام بسرعة إنهاء إجراءات دفن السائق، وعرضه على الطب الشرعي، مشيرًا إلى تكليف فريق من أعضاء النيابة العامة بسماع أقوال شهود عيان.

شهود عيان يروون تفاصيل وفاه سائق توك توك بدورات مياه بالمحلة

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغات من الأهالي بعثورهم على جثة شاب في العشرينات من عمره داخل دورات المياه العمومية أمام موقف زفتى.

سائق توك توك يلفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة جرعة مخدرات زائدة

كما انتقلت قوة من مباحث قسم ثان المحلة إلى محل البلاغ، وتبين من خلال التحقيقات أن الشاب يعمل سائق توك توك ولفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة جرعة مخدرات زائدة.

استخراج تصريح بدفن الجثة في حال ثبوت عدم وجود شبهة جنائية

كما جرى استخراج تصريح بدفن الجثة في حال ثبوت عدم وجود شبهة جنائية وخصصت سيارة نقل الموتى لتسليمه إلى ذويه ودفنه بمقابر أسرته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، كما جرى نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها.