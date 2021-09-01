العثور على جثة سائق أسفل عقار بالعجوزة.. والطب الشرعي: «اترمى من فوق»

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب أسفل عقار بمنطقة العجوزة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، إذ كشف عن وجود شبهة جنائية في الواقعة، كما كلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وكشف غموض الواقعة، وأمرت باستدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة، وسبب تواجده بالمنطقة، وأخيرا صرّحت بالدفن بعد انتهاء الطب الشرعي من أعمال التشريح.

يرتدي ملابسه كاملة.. وبه كسور في جميع أنحاء الجسم

وتلقى مأمور قسم شرطة العجوزة بلاغا بالعثور على جثة شاب أسفل أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «كريم. م. ع» 22 سنة سائق، وبالفحص تبين أنه يرتدي ملابسه كاملة، كما تبين وجود كسور في جميع أنحاء الجسم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تحريات الشرطة

وكشفت التحريات التي باشرتها أجهزة الأمن أن المجني عليه من محافظة المنوفية، وحضر إلى الجيزة للعمل كسائق خاص، وجار التحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على الجثة، تمهيدا لتفريغها لكشف غموض الواقعة، وضبط الجناة.

الطب الشرعي

وكشف تقرير الطب الشرعي المبدئي الخاص بسبب وفاة المجني عليه، بأنه بناءً على قرار النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية للمجني عليه «كريم. م. ع»، تبين أنه في العقد الثالث من العمر، ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين أنه مصاب بعدة كسور في أنحاء متفرقة من الجسم، وكذلك نزيف داخلي وخارجي، وذلك نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ورجّح تقرير الطب الشرعي المبدئي، أن المجني عليه تم إسقاطه من الأعلى، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بذلك.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد ملابسات وفاة المجني عليه، والقبض على مرتكبي الجريمة.