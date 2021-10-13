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العثور على سائق مشنوق في سقف «مضيفة مهجورة» بقنا

كتب:

رجب آدم
09:40 م | الأربعاء 13 أكتوبر 2021
العثور علي جثة

العثور علي جثة

عثر الأهالي في قرية «السمطا»، التابعة لمركز دشنا، في محافظة قنا، قبل قليل، على جثة سائق مشنوق في سقف «مضيفة مهجورة»، في ظروف غامضة، وتجري الأجهزة الأمنية جهوداً مكثفة لكشف غموض وملابسات الواقعة.

إخطار مدير أمن قنا بالعثور على جثة سائق معلقة في سقف مضيفة مهجورة

تلقى اللواء مسعد أبوسكبن، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بالعثور على جثة سائق يُدعى «عبد الباسط عبد الموجود بزيدي»، 45 سنة، مشنوقاً في سقف مضيفة مهجورة بقرية السمطا في دشنا.

الأجهزة الأمنية تواصل تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة سائق مشنوقاً بقرية «السمطا»

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة إلى مكان الواقعة، لإجراء المعاينات والتحريات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

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