سمير فرج يروي موقفا عمره 40 عاما مع «السيسي»: تذكرته حين تخلص من الإخوان

كشف اللواء دكتور سمير فرج أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، الرئيس الأسبق للإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، عن سبب الامتياز الذي منحه للرئيس السيسي عندما كان ملازما أول، في تقريره السري الذي كتبه بعد نهاية خدمته في الكتيبة.

وأضاف فرج، خلال كلمته في الندوة التثقيفية «العبور إلى المستقبل» بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد، بحضور رئيس الجمهورية: «الامتياز كان مسببا، فعندما كنا في مواقع دفاعية في سيناء، كنا نخرج بالسيارة جيب سويا ونمر على الكتيبة، وفي يوم حدثت عاصفة رملية ليلا، الواحد كان بيفرد ايده مش بيشوفها من الرمل، والطريق اتردم وكنا على الطريق الأوسط، اللي طالع من كوبري المعدية رقم 6 إلى العريش».

وتابع: «بلغنا قيادة اللواء، وأرسلت لنا بلدوزر وجريدر عشان نفتح الطريق، وكان في موانع وألغام، وقلت النهار له عينين، فالملازم أول السيسي قال المدنيين هيعدوا الصبح ولازم الطريق يبقى مفتوح، أنا حافظ الطريق، وقلت له المعدات دي لو اتدمرت هنبقى مش تمام، قالي أنا قادر».

ضابط صاحب قرار

وأكمل: «وبعدين دخلت الملجأ، ونزل الملازم أول السيسي يفتح الطريق، هنا بقى ظهر إنه ضابط صاحب قرار، وكلم الشؤون الإدارية عشان يجهزوا الفطار، وقالوا له إن الفطار فول وجبنة بيضاء وشاي، لكنه رفض وقال نعمل عدس لأن الدنيا سقعة عشان العساكر عايزة تاخد حاجات دافية، واعملوا جنبة (نستون) لأنها أسهل في التوزيع من الجبنة البيضاء، وطلب إن سيارة المياه تطلع».

وواصل: «استيقظت في الساعة السادسة، وسألت عن الملازم أول عبدالفتاح السيسي، وجاءني وقال لي: تمام يا أفندم أنا فتحت الطريق والكل تناول فطوره والمياه واستقبلت الإجازات، وكل ذلك يعبر عن أنه ضابط صاحب قرار، وكل ده من 40 سنة ومكنتش أعرف إنك هتبقى رئيس الجمهورية».

واختتم: «المشهد ده أنا شفته لما قررت تخلص مصر من الإخوان».