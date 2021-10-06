سمير فرج والدموع تغلبه: قرار التخلص من الإخوان هيتكتب لـ السيسي بعد 100 سنة

غالبت الدموع اللواء دكتور سمير فرج أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة والرئيس الأسبق للإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، حينما أمسك بـ«الميكروفون» ليروي أحد أهم ذكرياته في إدارة الكتيبة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي ملازم أول بها وعمره 22 عامًا، مثنيًا على قدرة رئيس الجمهورية وقتها على اتخاذ قرار قبل نحو 40 عامًا.

سمير فرج: أتذكر الملازم أول عبدالفتاح السيسي اللي اتخذ قرار في كتيبة وهو عنده 22 سنة

ووجه اللواء سمير فرج، حديثه للرئيس السيسي خلال المنتدى الاحتفالي الذي يشهده الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم: «كنا مع بعض في المجلس العسكري، وكنت سيادتك أحدث ضابط، ويوم ما اتخذت القرار بالتخلص من الإخوان، القرار ده هيتكتب لك بعد 100 سنة».

سمير فرج: «كل اللي بتعمله كوم.. وإنك خلصتنا من الإخوان كوم تاني»

وأضاف اللواء سمير فرج، خلال كلمته: «هيتقال إنَّ الرئيس السيسي خلّص مصر من الإخوان، وكل اللي بتعمله كوم وإنك خلصتنا من الإخوان كوم تاني، ويوم 30 يونيو لما وقفت واتخذت القرار افتكرت من 40 سنة الملازم أول عبدالفتاح السيسي اللي اتخذ قرار في كتيبة وهو عنده 22 سنة، عملها وهو وزير دفاع».