«التعليم» توضح موقف الطلاب غير المعفيين من المصروفات الدراسية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطلاب الذين لا يندرجوا تحت فئة الإعفاء من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يمكنهم التقدم ببحث اجتماعي لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لبحث حالتهم الاجتماعية التي على أساسها يجرى إعفائهم من المصروفات في حالة استحقاقهم لذلك.

بحث الحالة الاجتماعية للطلاب

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن البحث الاجتماعي يسلم للأخصائي الاجتماعي بالمدرسـة لتطبيـق الإعفـاء من سداد الاشتراكات، لافته إلى أنها حريصة على التيسير على أولياء الأمور والطلاب من أجل إنتظام العملية التعليمية.

دفع نصف المصروفات الدراسية

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة أتاحت فرصة دفع نصف المصروفات الدراسية لاستلام الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الأول، ثم دفع النصف الآخر مع استلام كتب الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار سداد نصف المصروفات الدراسية يأتي في سبيل التخفيف على أولياء الأمور، مؤكدًا أن العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة حتى الآن، موضحًا أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات للوقوف على سير انتظام الدراسة.

يذكر أن وزير التربية والتعليم، أكد في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن الوجبات المدرسية الجديدة «مجانية» للطلاب، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بصحة وسلامة أبنائها.

وأوضح أن كل ما يجرى تداوله ما هو إلا تسريبات لمستندات إدارية داخلية، ليست للنشر تعكس تكلفة هذه الوجبات التي تتحملها الدولة، ولا يتحملها المستفيدون من الطلاب، لافتًا إلى أنه يجرى صرف الوجبات المدرسية لنحو ما يقرب من 13 مليون طالب خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.