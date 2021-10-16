طرق الحصول على الإعفاء من المصروفات الدراسية للعام الجديد

كشفت مصادر في مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بعدد من المحافظات، عن طرق الحصول على إعفاءات المصروفات المدرسية، قائلة إنه في حالة عدم قدرة الطالب على سداد المصروفات الدراسية، يمكنه التوجه للشؤون الاجتماعية في المدرسة، وعمل بحث اجتماعي يفيد بعدم قدرته على سداد المصروفات الدراسية.

طريقة الحصول على إعفاءات المصروفات الدراسية

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن البحث الاجتماعي يشمل كافة التفاصيل عن أسرة الطالب، وبعدها يجرى بحث حالته، والتأكد من عدم قدرته على سداد المصروفات الدراسية، وفي حالة التأكد من ذلك يعفى من المصروفات.

وأوضحت المصادر أن الأوراق المطلوبة للبحث الاجتماعي تشمل صورة بطاقة ولي الأمر وطلب البحث، مؤكدة أن سداد المصروفات الدراسية ضروري بالنسبة لبقية الطلاب، كما يعفى أبناء الشهداء واليتامى.

الوجبات المدرسية

وفي سياق منفصل، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تعليمات جديدة للمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بشأن التغذية المدرسية، مؤكدة على ضرورة إخطار المديريات التعليمية لجهة التوريد بعنوان المخزن الرئيسي داخل نطاق المحافظة المرخص ومستوفي للاشتراطات الصحية، وكذلك المخازن الفرعية المستوفية للاشتراطات الصحية بكل إدارة تعليمية إن وجدت.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن جميع المخازن لابد من خضوعها لكافة الإجراءات الصحية المتبعة من الجهات المختصة بالمحافظة، قبل إتخاذ إجراءات التخزين لاستيفائها بجانب اشتراطات سلامة الغذاء من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء حال متابعتها، على أن تخطر كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والإدارة العامة للتغذية ببيان عن هذه المخازن.

توزيع الوجبات المدرسية

وتابعت الوزارة أنه يجرى تسليم الوجبات للمدارس، وتوزيعها قبل منتصف اليوم الدراسي، مشددة على ضرورة تسوية مستندات صرف الوجبات كل أسبوعين بعد مطابقتها ببيان الفاتورة المقدمة من الجهة الموردة والبيان الوارد من الإمارات للمديرية ويجرى التجميع في استمارة واحدة من المديرية ومراجعتها وإرسالها لجهة الصرف، بعد المراجعة إلى ديوان علم وزارة التربية والتعليم.