قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن سداد نصف المصروفات الدراسية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار حرصها على المساهمة في التيسير على أولياء الأمور وتخفيف الأعباء المالية عليهم بما لا يخل بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة، بشأن تحصيل رسوم المصروفات المدرسية لطلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني، وإلحاقا للخطابات والكتب الدورية السابق إصدارها في هذا الشأن فقد تقرر ما يلي:

ضـوابط الإعفاءات المقررة للطلاب

1. تفعيل القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020 بشـأن ضـوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبنـاء شهداء وضحايا، ومفقـودي، ومصابي العمليات الحربية والإرهابيـة، والأمنيـة، وأسرهم، بالإضافة إلـى مـا ورد بالمادة الثامنة من القرار الوزاري رقم (119) بتاريخ ۰2021/8/23

2- يحـق لجميع الفئات المقرر لهـا تسـديد المصروفات الدراسية استلام الكتب المدرسية الخاصـة بالفصل الدراسي الأول، بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة.

3. الطلاب التي لا تندرج تحـت فنـات الإعفاء الواردة بالقرارات الوزارية سالفة الذكر، يجـوز لـه التقدم ببحـث اجتماعي لـوزارة التضامن الاجتماعي، وتسليمه إلى الأخصائي الاجتماعي بالمدرسـة لتطبيـق الإعفـاء من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والانشطة الطلابية المقررة بالمدارس.

إعداد كشـوف معتمـدة مـن مـدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب

4. يقوم المسئول المالي بالمدرسة بإعداد كشـوف معتمـدة مـن مـدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب، التـي تندرج تحـت فئات الإعفـاء مـن المصروفات المدرسية والمستندات الدالـة علـى الإعفـاء، وإرسالها إلـى قسـم الإحصاء بالمديرية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامـة لنظم المعلومات، ودعـم اتخـاذ القرار بديوان عام الوزارة.