الحكومة: بعض الجهات قد تطلب «PCR» من غير الحاصلين على اللقاح

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللقاح هو الملاذ الأخير في مواجهة فيروس كورونا إلى أن يظهر دواء آخر، ولا يوجد أي خيار إلا تطبيق إلزامية اللقاحات، وفي وقت سابق لم يكن هناك إلزامية بسبب نقص أعداد اللقاحات، ولكن إجمالي ما دخل مصر الآن يتجاوز 60 مليون جرعة، استخدم منها حوالي نصفهم، ومازال هناك 30 مليون جرعة جاهزة للاستخدام، وبنهاية هذا الشهر سيضاف إليها 10 ملايين، ليكون إجمالي ما دخل لمصر من لقاحات 70 مليون جرعة، موجود منها 40 مليون جرعة.

ربط تلقي الخدمة بالحصول على اللقاح

وأضاف «سعد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الأحد، أنه في ظل هذه الظروف يوجد ما يكفي من الجرعات لموظفي الحكومة والطلاب في الجامعات، وكل الفئات المستهدفة بالتطعيم، بالإضافة إلى المواطنين، لذلك قررت الحكومة ربط تقديم الخدمات الحكومية بالحصول على لقاح كورونا سيجري تطبيقه اعتبارًا من مطلع ديسمبر، ولن يكون مسموحًا بالحصول على أي خدمة حكومية إلا بعد حصول المواطن على اللقاح.

موقف غير الحاصلين على اللقاح

وعن موقف غير الحاصلين على اللقاح من الحصول على الخدمات الحكومية، قال المتحدث باسم الحكومة: «يمكن لبعض الجهات أن تطلب شهادة حديثة من الـ(PCR)، إذا ارتأت ذلك، وإذا كان لديها من الإمكانات التي تساعدها في تطبيق ذلك بكل دقة، ولكن اللقاح هو الأساس، واشتراط الحصول على اللقاح هو الأساس في تقديم الخدمات».