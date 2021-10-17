تحرك برلماني عاجل بسبب الزحام في أماكن تلقي لقاح كورونا: خطر كبير

تقدم النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة، بشأن الزحام الشديد في مواقع تلقي لقاح فيروس كورونا.

وتقدم «عصام» بطلب الإحاطة، للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وذلك اعمالًا بالمادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

الزحام الشديد في مواقع تلقي التطعيم

وقال عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، إنّ الزحام الشديد في مواقع تلقي التطعيم للقضاء على فيروس كورونا يتسبب في مخاطر كبيرة على صحة المواطن، حيث رصدت شكاوى المواطنين بالفيديو والصور، زحاما شديدا بموقع أرض المعارض في مدينة نصر، وغيرها من المواقع، ما استدعى توجيه طلب إحاطة لوزيرة الصحة.

مواجهة فيروس كورونا

وتساءل النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «كيف نواجه فيروس كورونا رغم كل هذا الزحام، كما أنّ هذا الأمر يستوجب مساءلة العاملين في وزارة الصحة على هذه المهزلة، ومناقشة طلب الإحاطة في لجنة الصحة بمجلس النواب».