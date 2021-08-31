«انطبقت عليهم السيارة».. مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم مروع بالفيوم

مشهد مأساوي يقشعر له الأبدان، وتشيب له الرؤوس، أبكى جميع المارة على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق مركز طامية بمحافظة الفيوم، منذ قليل، بعدما وقع حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ربع نقل، فتسببت الأخيرة في دمار الأولى، وتطبيقها على من في داخلها كعُلبة الكبريت، ليموت مستقليها الثلاثة بطريقة بشعة، وتتهشم أجسادهم، وتتفتت بسبب انطباق السيارة عليهم، الأمر الذي جعل المسعفين يستغيثون بقوات الحماية المدنية، لانتشال جثث الشباب الثلاثة من داخل السيارة، بعدما لم يتمكنوا من استخراجها، بسبب انطباق السيارة عليهم، ومعاناتهم لاستخراجها.

بلاغ بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا، من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغاً من مرفق الإسعاف بالفيوم، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى نقل ثقيل بطريق أسيوط الصحراوي، بجوار كافيتيريا الأمانة بنطاق المركز، ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون السيارة الربع نقل، وانطباق السيارة عليهم، وعدم التمكن من استخراج جثامينهم من السيارة.

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم مروع

وكشفت المعاينة الأولية لموقع الحادث، التي أجراها الرئد محمد عبد الحكم رئيس مباحث مركز شرطة طامية، أنّ الحادث تسبب في مصرع 3 أشخاص، كانوا يستقلون السيارة الربع نقل، وانطبقت عليهم السيارة بسبب شدة الحادث.

الاستعانة بالحماية المدنية لانتشال جثث الضحايا

وجرى الاستعانة بقوات الحماية المدنية، ليقصوا حديد السيارة، أو فتحها، واستخراج جثامين المتوفين الثلاثة من داخلها، فيما تنتظر سيارات الإسعاف استخراج الجثامين، ليجري نقلها إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، تمهيدا للتعرف على هوية المتوفين الثلاثة، وإبلاغ أسرهم بالحادث.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وجار إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.