تعرف على خصائص أنشطة التوكاتسو وجوانب اختلافها عن المواد الأساسية

كشف دليل المعلم الخاص بأنشطة التوكاتسو عن الاختلاف بين الأنشطة الخاصة به والمواد الدراسية الأخرى، موضحاً أن الأنشطة الخاصة تتعامل مع القضايا الحياتية والذاتية والمدرسية والصفية، ويتم التعامل مع المواد الدراسية كاللغة والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية بمحتوى متطور أيضا، موضحاً أن الأنشطة الخاصة تعمل على تطوير البنى الاجتماعية لدى التلاميذ أثناء التعامل مع القضايا الحياتية والمدرسية والصفية.

وأضاف دليل المعلم والذي حصلت «الوطن»، على نسخة منه، أن العلاقة بين الأنشطة الخاصة والقدرة الأكاديمية وفقا لدراسة أجراها المعهد الوطني لبحوث السياسات التعليمية في اليابان، والتي استهدفت عددا من المدارس اليابانية لقياس أحوال التعلم والقدرات الأكاديمية، أظهرت نتائج التحليل زيادة معدل الإجابات الصحيحة في معظم المواد الدراسية، للفصول التي كان معلموها متحمسين للأنشطة الخاصة، لذا يمكن القول أن الأنشطة الخاصة، غير مرتبطة بمحتوى المواد الدراسية، ولكن ينعكس أثرها على تدريس المواد الدراسية.

نتائج تفعيل أنشطة توكاتسو

-وضع المهارات المكتسبة في المواد الدراسية موضع تطبيق من خلال «توكاتسو» يمكن تحسين القدرات العامة للحياة في المجتمع الحقيقي.

-بناء صورة السلوكيات المتوقعة وإنشاء مجموعات أقل عرضة للتنمر، أو مجموعات موجهة نحو التعلم تعمل على منع مشكلات العلاقات الإنسانية، وتحسين أثر التعلم للمواد الأخرى.

-المتوقع أن تعمل هذه التأثيرات المركبة على ضمان اكتساب الصفات والقدرات المتوقع أن تنمي لدى التلاميذ في التعليم.

تعرف على خصائص تنفيذ تنفيذ أنشطة التوكاتسو

-الاستفادة من وجهات نظر وطرق تفكير الجماعة بالمدرسة والفصل كأعضاء وبناء المجتمع.

- الاستقلالية والطوعية.

-العملية والممارسة والتنفيذ.

-الاجتماعية والجماعية بالمدرسة والفصل.

-الاستفادة من وجهات نظر وطرق تفكير الجماعة بالمدرسة والفصل كأعضاء وبناة المجتمع حيث سيقوم المعلمون بتوجيه جميع التلاميذ للمشاركة في أنشطة التوكاتسو، من حيث المبدأ، حتى يشعر جميع التلاميذ بالانتماء كاعضاء في المجتمع.

- يوجه المعلمون التلاميذ في عملية صنع القرار في مجلس الفصل، كي يتمكنوا من اتخاذ قرار من خلال المناقشة، وتجنب اتخاذ القرار بالأغلبية على قدر الإمكان، من أجل أن يتمكن التلميذ من التعاون في اتخاذ القرار، حتى لو لم يتم تبني رأيه في المناقشة.