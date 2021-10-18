تعرف على أولى محافظات مصر التي حصل سكانها بالكامل على لقاح كورونا

انفردت محافظة جنوب سيناء، عن باقي محافظات الجمهورية بالعديد من الأشياء، منها حرص أهالي المحافظة على مواجهة فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره، حيث كانت جنوب سيناء من أوائل المحافظات التي ظهر بها الوباء، وأيضا كانت أولى المحافظات في مواجهته.

الأرقام والإحصاءات التي سجلتها محافظة جنوب سيناء، تجعلها منفردة ومميزة عن باقي المحافظات، فهي الأقل في الإصابات بين المحافظات، الأقل في عدد الوفيات، الأعلى في نسبة الشفاء، الأعلى في نسب الحصول على اللقاح.

170% نسبة الحصول على اللقاح في جنوب سيناء

الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، قال إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أعلنت أن جنوب سيناء حققت أعلى نسبة بين المحافظات بالنسبة للحصول على اللقاح بنسبة 170%، موضحا أن المواطن في سيناء لديه وعي كبير بأهمية الحصول على اللقاح، وحريص على التطعيم.

وقال «رخا»، إن المديرية حددت 9 أماكن رئيسية للحصول على اللقاح هي المركز الطبي رأس سدر، مستشفى أبورديس، مستشفى الطور العام، المركز الطبي أبوزنيمة، المركز الطبي بنويبع، مستشفى شرم الشيخ الدولي، بنك الدم، مستشفى سانت كاترين.

أرقام وإحصاءات متفردة لجنوب سيناء

من جانبه قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن حالات الوفاة منذ انتشار الوباء بلغت حتى الآن 81 حالة فقط، وهو أقل معدل على مستوى محافظات مصر، مما يؤكد زيادة حالات التعافي وقلة أعداد الإصابات.

وأضاف أن الإصابات الجديدة إصابة واحد فقط، ويصل بذلك إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الفيروس إلى 1371 إصابة، وحالات الشفاء 1248 متعافيا.

وقال «فودة»، إن إجمالي المصابين الذين تحت الملاحظة 29 حالة فقط، وجرى سحب عينات من ما يقرب 33110 عينات، السلبي منها 19416 عينة، أما الإيجابي فبلغ 1364 حالة.