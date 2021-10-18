ارتفاع العقود الآجلة لخام مزيج برنت إلى 85.73 دولار

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، مع استمرار تعافي الطلب من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

صعود العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار

وارتفعت العقود الآجلة لخام مزيج برنت، 87 سنتا «1%» إلى 85.73 دولار للبرميل ، وهو أعلى سعر منذ أكتوبر 2018، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 1.12 دولار «1.4%» إلى 83.40 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، إن بلاده ستحث منتجي النفط على زيادة الإنتاج واتخاذ الخطوات اللازمة، لتخفيف الآثار على الصناعات التي تضررت من الارتفاع الأخير في تكاليف الطاقة.

وأضاف «كيشيدا»، لـ الصحفيين، أنه أصدر تعليماته إلى مجلس الوزراء الياباني، باتخاذ الإجراءات الضرورية بمرونة لتخفيف الألم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط، موضحا أن بلاده تراقب عن كثب تأثير تحركات أسعار النفط على الصناعة المحلية ومعيشة الناس.

وفي سياق آخر، نما الناتج المحلي الإجمالي في الصين بـ الربع الثالث من العام الجاري 2021 بنسبة 4.9% وهو ما يعتبر مخيبا للآمال مع ارتفاع النشاط الصناعي بأقل من المتوقع في سبتمبر الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وقال المكتب الوطني للإحصاء في البلاد، إن الناتج المحلي الإجمالي نما 4.9% في الربع الثالث على أساس سنوي، وجاء ذلك دون التوقعات بنمو بنسبة 5.2% وفقًا لمحللين، فيما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 3.1% في سبتمبر الماضي، أقل من 4.5% التي توقعتها وكالة «رويترز» للأنباء.

وبلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية في الصين خلال سبتمبر الماضي، 4.9%، فيما ظل معدل البطالة لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عاما أعلى بكثير، حيث بلغ 14.6%.

الحكومة اليمنية توقف عمليات التحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية مؤقتا

عربيا، قررت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أمس الأحد، إيقاف عمليات التحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية مؤقتا، كما أقرت حزمة من الإجراءات الاقتصادية العاجلة لوقف التدهور الحاد للعملة الوطنية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكد اجتماع مشترك عقد في العاصمة اليمنية المؤقتة «عدن»، بين الحكومة والبنك المركزي برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، على دعم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بإيقاف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد من الشركات ومنشآت صرافة غير ملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية.

وكان المركزي اليمني، أعلن مساء أمس الأول السبت، رسميا، وقف 54 شركة ومحال صرافة في عدن وسحب تراخيص مزاولة نشاطها لعدم التزامها بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك.