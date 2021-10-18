4 بنوك تحتفل بأسبوع الادخار العالمي: فتح حسابات وإصدار بطاقات مجانا

بمناسبة فعاليات الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار برعاية البنك المركزي المصري، أعلنت عدد من البنوك العاملة في السوق المصري تقديم عدد من الخدمات المالية التي تساعد في نشر ثقافة الشمول المالي، منها على سبيل المثال فتح حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، التمويل والائتمان، إضافة إلى تقديم العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم العملاء، وتحديدا فئة الشباب، كونهم الفئة الأكثر عددا في المجتمع، وذلك طوال مدة الفعاليات في الفترة من 15 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وترصد «الوطن» فى هذا التقرير عددا البنوك والخدمات التي تقدمها.

بنك القاهرة

1- فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف، وبدون حد أدنى لفتح الحسابات.

2- إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجاناً، للعملاء.

3- الاشتراك المجاني في محفظة «القاهرة كاش» الإلكترونية من خلال أي فرع من فروع البنك خلال فترة فعاليات مبادرة الشمول المالي.

بنك تنمية الصادرات

1- إصدار بطاقة «ميزة مسبقة الدفع» مجاناً

2- منح العملاء الجدد محفظة «جيبي» الإلكترونية لعملائه.

3- فتح حساب توفير دون مصاريف ودون حد أدنى، إضافة إلى إتاحة إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر الوطنية «ميزة».

البنك التجاري الدولي

1- فتح حساب التوفير Easy savings من سن 16 عاماً، ودون حد أدنى لرصيد فتح الحساب، ودون رسوم فتح الحساب، ودون حد أدنى للاحتفاظ بالحساب.

2- إصدار بطاقة خصم مباشر للاستمتاع بالخدمات البنكية عبر المنصات الرقمية، وبعائد سنوى بنسبة 5.25% يصرف شهرياً على أقل رصيد بالحساب خلال الشهر.

3- المحفظة الذكية من بنك CIB تساعد مستخدميها فى شراء وسداد المشتريات بمسح رمز QR الخاص بالتاجر من خلال المحفظة الذكية لدى أي متجر يحمل شعار «ميزة ديجيتال».

بنك مصر

1- يتيح العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية خلال فعاليات الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار

2- فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف، وبدون حد أدنى لفتح الحسابات مع إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجاناً.

3- النسبة للعملاء الأقل من 16 سنة يتم الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً (TEENS) ضمن برنامج الشباب.

4- بالنسبة للعملاء من سن 16 عام إلى 21 عام يتم فتح الحسابات مجاناً دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر، مع إصدار بطاقة (BM) مجاناً.

5- بالنسبة للعملاء من سن 21 إلى 30 عاما يتم فتح الحسابات مجاناً مع إصدار بطاقة (GO) مع الاعفاء من مصاريف اصدار البطاقة الائتمانية في حالة الحصول علي قرض شخصي من البنك.

6- عملاء مستخدمي تطبيق محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet يتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولى مع تطبيق الشروط المنظمة لذلك.