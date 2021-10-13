3 جثث وفيات بين طلاب المنوفية منذ بدء العام الدراسي

شهدت محافظة المنوفية، منذ بداية العام الدراسي، 3 حالات وفاة بين الطلاب، أولها أسفل عجلات قطار أثناء العودة من المدرسة ببركة السبع، والثانية غرقا أثناء الاستحمام في شبين الكوم، والثالثة صعقا بكهرباء عمود إنارة بأشمون.

مصرع طالب أسفل عجلات قطار بركة السبع

ولقي طالب مصرعه في المرحلة الإعدادية يدعى «أ.ح.ا»، أسفل عجلات قطار في مدينة بركة السبع، أثناء عبوره من مكان غير مخصص للعبور، بعد انتهاء اليوم الدراسي وأثناء ذهابه إلى المنزل، حيث لقي مصرعه في الحال، وانتقلت النيابة العامة وأمرت بنقل الجثة إلى المستشفي، وجرى تشيع الجثمان بقرية جنزور التابعة لمركز شرطة بركة السبع .

غرق طالب أثناء الاستحمام في بحر شبين الكوم

كما لقي طالب مصرعه غرقا أثناء الاستحمام في بحر شبين الكوم، وتمكن الأهالي من انتشال الجثة، وإبلاغ الجهات الأمنية التي انتقلت إلى مكان الواقعة لمعرفة ملابساتها وأسباب الوفاة، وتم إخطار النيابة العامة التي بدأت التحقيق في الواقعة وأمرت بدفن الجثة، وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرة الطفل وأقاربه. .

مصرع طالبة صعقا بالكهرباء في مركز أشمون

وتوفت طالبة بالمرحلة الثانوية، صعقا بعد لمسها عمود إنارة بقرية «شوشاي»، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها لمعرفة سبب الماس الكهربائي افي عمود الإنارة والمتسبب في وفاة الطالبة، وجرى تشيع جثمانها وسط حالة من الحزن الشديد من أهالي القرية .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المنوفية، وقائع وفاة الطلاب الثلاثة باهتمام كبير وتسليط الضوء عليهم من خلال نشر صورهم ونعي أسرهم لهم، وسط حالة من الحزن الشديد.