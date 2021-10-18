تجديد حبس عامل أشعل النيران في الشقة وفقد زوجته بسبب «بنطلون مقطوع»

في الصباح طلب الزوج من زوجته أن تحضر له «البنطال» الذي سيخرج به للعمل، وحينما أخبرته بأنه «مقطوع» وستقوم بإصلاحه فورًا، جن جنونه وقام بتكسير الأطباق داخل المنزل، وأشعل البنزين داخل الشقة؛ مما تسبب في نشوب حريق؛ ما أسفر عن إصابة الزوجة بجروح خطيرة من الدرجة الأولى تسببت في مصرعها، كما أصيب طفليهما بحروق.

الأم تلاحظ تصرفات صادمة لزوج نجلتها

تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة العامرية بالاسكندرية، روتها أسرة المجني عليها لـ«الوطن»، إذ قالت شقيقتها إنه منذ يوم الواقعة، ووالدتها ليست في حالتها الطبيعية، لم تعد قادرة على تحمل ألم فراق نجلتها خاصة أنها كانت شاهدة على الأيام الصعبة التى عاشتها نجلتها الضحية مع زوجها المتهم، ففي إحدى الأيام كانت في منزل نجلتها لتقوم بخدمتها بعد إنجابها المولود الأول، ولاحظت تصرفاته الغريبة لدرجة أنه قام بتكسير شاشة التليفزيون.

جريمة بسبب بنطلون مقطوع

وفي يوم الجريمة، كان الزوج يستعد للخروج لعمله، طلب من زوجته أن تحضر له البنطلون الذى سيخرج به للعمل، فكان ردها بأنه «مقطوع» وستقوم بإصلاحه، وبمجرد أن سمع منها تلك الجملة حتى استشاط غضبًا ليقم بتكسير الأطباق داخل الشقة، ونشبت بينهما مشادة كلامية، فقام بإشعال النيران داخل الشقة وإغلاق باب الشقة من الخارج.

الزوجة تصرخ وتستغيث بالجيران

ظلت الزوجة تصرخ وتبكي تستغيث بالجيران، والذين تجمعوا فور استغاثتها وطلبوا من الزوج أن يفتح باب الشقة ويحضر زوجته وأطفاله سريعا من الداخل، إلا أنه أحضر الأطفال اولًا، وبعدها الزوجة التي كانت النيران قد نالت منها.

تمكن الجيران من الأم وأطفالها إلى المستشفى لإسعافهم، ولكن توفيت الزوجة نظرًا لأن الحروق التى كانت بجسدها من الدرجة الأولى.

تم ضبط الزوج، عامل، وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 7234 قسم أول العامرية بالاسكندرية.

وجددت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس المتهم بإشعال النيران في زوجته؛ مما تسبب في مصرعها وإصابة نجليه بحروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.