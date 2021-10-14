مصر الرقمية.. خطوات إضافة الزوجة لبطاقة التموين

أكدت وزراة التموين والتجارة الداخلية، على أن خطوات إضافة الزوجة لبطاقة التموين تتم عن طريق بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية، وقد استحدثت وزارة التموين إمكانية إضافة الزوجة إلى بطاقة التموين المدعمة، وذلك للتسهيل على المواطنين إمكانية إضافة الزوجة دون عناء التوجه إلى مكاتب التموين، كما كان يحدث في الماضي، ويؤكد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن استحداث الخدمات التموينية عبر بوابة مصر الرقمية أو بوابة دعم مصر تماشيا مع التحول الرقمي للحكومة المصرية.

شروط الوزارة للإضافة

واشترطت وزارة التموين والتجارة الداخلية في حالة إضافة الزوجة لبطاقة التموين أنه لابد أن يكون عدد أفراد الأسرة للزوج الراغب في إضافة زوجته 4 أفراد، بحيث يمكن إضافة الزوجة على بطاقة التموين التي يقل عددها عن 4 أفراد بحيث تكون الزوجة هي الفرد الرابع، وفي اكتمال عدد البطاقة 4 أفراد، لا يمكن إضافة الزوجة بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أنه لا توجد أي استثناءات.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يحق للمواطن صاحب بطاقة التموين المدعمة في حالة تعدد الزوجات أن يختار زوجة واحدة يتم إضافتها على البطاقة التموينية، ويرصد التقرير التالي خطوات إضافة الزوجة لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية.

خطوات إضافة الزوجة إلى بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

1- في البداية لابد من وجود حساب شخصي للزوج على بوابة مصر الرقمية، ويتم الدخول على الموقع.

2- توافر رقم بطاقة التموين والرقم القومي للزوج.

3- اسم الزوجة رباعيا.

4- الرقم القومي للزوجة.

5- اختيار العلاقة «زوجة» ثم الضغط على إضافة أو ضم إلى بطاقة التموين.

6- يحصل الزوج على الرقم السري الخاص بحسابه.

7- يرسل الموقع رسالة تُفيد بإتمام إضافة الزوجة.