صحيفة بريطانية: جنوب إفريقيا تخرج من القائمة الحمراء لكورونا قريبا

قالت صحيفة «إيفيننج ستاندرد» البريطانية، إن اسم جنوب إفريقيا قد يُرفع من القائمة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا قريبًا، بعد سبعة أشهر من تسجيلها على تلك القائمة، متابعة في تقرير لها أن جنوب إفريقيا كانت ضمن 33 دولة مدرجة في القائمة الحمراء للحجر الصحي التي تم تقديمها في المملكة المتحدة في فبراير الماضي، وناقش خبراء علميون من المملكة المتحدة وحكومة جنوب إفريقيا أحدث البيانات الخاصة بفيروس كورونا المستجد يوم الإثنين الماضي، وأضاف بيان صادر عن خبراء بريطانيون حضروا ذلك الاجتماع: «أعربت المملكة المتحدة عن استعدادها للمضي قدمًا في المناقشات مع حكومة جنوب إفريقيا بشأن هذا الأمر».

ربما تحذف جنوب إفريقيا من القائمة بعد أسبوعين

ونقل التقرير عن وزارة الصحة بجنوب إفريقيا في بيان لها: «إن الأفكار المقدمة سوف تكون مفيدة بالنسبة للمراجعة القادمة للتدابير الوقائية في المملكة المتحدة والتي من المقرر إجراؤها خلال الأسبوعين المقبلين»، ومن جانبها قالت المملكة المتحدة إنها ستدرس البيانات التي قدمها علماء حكومة جنوب إفريقيا في جلسة مراجعتها المقبلة، وأشار التقرير إلى أنه إذا خرجت جنوب إفريقيا من القائمة الحمراء، فسوف يتجنب المسافرون العائدون الحجر الصحي الإلزامي للفندق واختبارات PCR بداية من 4 أكتوبر وفقًا لأحدث قواعد المملكة المتحدة.

معدل الإصابة في جنوب إفريقيا أقل من المملكة المتحدة

وأضافت الصحيفة أن جنوب إفريقيا قد تعافت من موجة ثالثة من فيروس كورونا وبلغت ذروتها نحو 26500 حالة جديدة يوميًا في يوليو الماضي، كما أن معدلات الإصابة به أقل بكثير من تلك الموجودة في المملكة المتحدة ودول أخرى تمت إزالتها مؤخرًا من القائمة الحمراء، واعتبارًا من أمس، كان معدل الإصابة الأسبوعي لكل 100 ألف هو 24.13 مقارنة بالمعدل الحالي في المملكة المتحدة البالغ 344 لكل 100 ألف.