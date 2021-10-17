«روشتة» لتخفيف الأعراض عند الإصابة بكورونا خلال ذروة الموجة الرابعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي، مجموعة من النصائح لتخفيف الأعراض عند الإصابة بفيروس كورونا وذلك تزامنا مع دخول ذروة الموجة الرابعة خلال الأيام القليلة المقبلة، ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا ومساعدة المواطنين في تجنب الإصابة بفيروس كورونا.

مجموعة من النصائح لتخفيف أعراض كورونا أثناء الذروة الموجه الرابع

وحددت وزارة والسكان مجموعة من النصائح التي يجب على المواطنين الالتزام بها وتطبيقها طوال اليوم في مختلف مجالات الحياة اليومية للحد من انتشار كورونا، بالإضافة لتخفيف بعض الأعراض الناتجة عند الإصابة بفيروس كورونا وتكون هذه النصائح بمثابة روشتة لعبور فترة فيروس كورونا خلال ذروة الموجة الرابعة.

- ارتداء الكمامة أثناء فترات العمل، فلا بد من الالتزام بارتداء أقنعة الوجه والقفازات باليد خلال تواجدك بالعمل من أجل الحفاظ على أكثر أجزاء الجسم أي اليدين والفم، من التعرض للفيروس.

- غسيل اليدين بمجرد الوصول إلى المكتب أو المنزل، تأكد من تعقيم اليدين وغسلها جيدا فإذا كانت اليد على اتصال بالفيروس، والتعقيم يقتل الفيروس قبل أن يبدأ في الإضرار بجسمك، كما يجب تجنب لمس أي شيء عندما تكون في مكان عام مثل مقابض الأبواب والسور وما إلى ذلك، نظرا لانتشار الفيروس على الأسطح.

- تناول الطعام في أطباق أحادية الاستخدام، لا بد من تجهيز الطعام وخاصة للطلاب خلال فترة اليوم الدراسي داخل المنزل ووضعه في أطباق مغلقة الحكم، مع تجنب تناول الأطعمة غير المغلفة وأطعمة الشوارع أثناء الذهاب للدراسة، نظرا لأن طعام الشارع يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

- الالتزام بالتباعد الجسدي والاجتماعي، حافظ على مسافة مناسبة مع زملائك داخل مقر العمل أو الفصل في المدرسة، فلا تقف بالقرب من الناس أثناء النقاش أو المزح، وتجنب استخدام وسائل النقل العام المزدحمة، وتجنب الاقتراب من الأشخاص الذين يعطسون باستمرار.

- عدم لمس الأسطح، فهناك العديد من الأشخاص يستخدمون وسائل النقل العام بانتظام، فقد تكون الأسطح هناك ملوثة، فإذا لمست أي سطح ملوث من هذا القبيل، فهناك فرص كبيرة لدخول الفيروس إلى جسمك.

- استخدام زجاجة مياه شخصية، فهناك العديد من الحالات التي أصيب فيها الأشخاص بفيروس كورونا بسبب المياه الملوثة، لذلك تأكد من سلامة زجاجة المياه.

- تقوية جهاز المناعة من خلال الأدوية والأطعمة، احرص على تناول بعض الأدوية والمكملات الغذائية والتي من شأنها تحسين وتقوية جهاز المناعة.