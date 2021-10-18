مؤشرات البورصة تواصل رحلة الصعود في مستهل التعاملات

افتتحت البورصة المصرية جلسة اليوم الاثنين، 18 أكتوبر 2021، بصعود جماعي لكافة المؤشرات الرئيسية، فيما عدا مؤشر «ايجي اكس 30» الذي تراجع خلال الربع ساعة الأولى من الجلسة ليعاود الصعود مجدداً بعدها، وليرتفع رأس المال السوقي إلى 718 مليار جنيه، مدفوعا بشراء المؤسسات المحلية والعربية.

أداء المؤشرات خلال النصف ساعة الأولى من التداول

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11,163.19 نقطة خلال النصف ساعة الأولى من التداول، فيما سجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، EGX70 EWI، صعودا بنسبة 0.39% ليصل إلى 2,649.17 نقطة، وكذلك ارتفع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.4% ليتداول عند 3,623.4 نقطة، وصعد مؤشر EGX50 بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 2,311.85 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة، حوالي 78,9 مليون جنيه عبر بيع وشراء 21,22 مليون ورقة مالية، بتنفيذ 3,04 ألف صفقة لعدد 128 شركة، لتسجل أسهم 26 شركة ارتفاعاً مقابل تراجع أسهم 6 شركات فيما لم يتغير اتجاه 96 سهما.

وسيطر المصريون على 81.98% من إجمالي التعاملات الصباحية على الأسهم المقيدة، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 12.95% و5.07% على التوالي.

كذلك، بلغت الحصة السوقية للمؤسسات 37.62%، مقابل 62.37% للأفراد.

المصريون والعرب يتجهون للشراء مقابل ضغوط بيعية للأجانب

وبلغ صافي شراء المصريين 19,5 مليون جنيه وصافي شراء العرب نحو 404 ألف جنيه، فيما اتجه الأجانب نحو البيع بصافي قيمة 19,920 مليون جنيه.

وتشهد البورصة المصرية بدء التداول على أسهم شركة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية خلال جلسة اليوم، والذي يعد الطرح العام الأول لشركة حكومية منذ طرح شركة المصرية للاتصالات، ليعيد إلى الأذهان فترة شهدت فيها التداولات انتعاشه كبيرة، لتصل فيها إلى مستويات غير مسبوقة حيث لاقى السهم وقتها رواجاً كبيراً بين المستثمرين ما يدل على أنه حينما تتوافر البضاعة الجيدة، ستجد دوماً في انتظارها المستثمرين الراغبين في الشراء.

نتيجة الطرح العام لأسهم الشركة المصدرة

ويشار إلى انتهاء الاكتتاب بأسهم الشركة المصدرة، بإجمالي كميات أوامر شراء مبدئية، والمسجلة بسوق الصفقات الخاصة، بلغت 1,58 مليار سهم، ليتم تغطية الطرح العام بنحو 61.36 مرة.