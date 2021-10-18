ضبط شخصين بتهمة غسيل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات في سوهاج

تواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم؛ وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطنى والأمن العام»، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال «اثنين من العناصر الإجرامية - مقيمين بمحافظة سوهاج»؛ لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة.

ضبط متهمين بغسيل 20 مليون جنيه من المخدرات

وكشف التحريات عن محاولة المتهمين، غسل الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع بمختلف البنوك، وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والأراضي الفضاء والسيارات؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بنحو «20 مليون جنيه».