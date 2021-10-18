تحرير 133 قضية مخدرات وتنفيذ 44279 حكما قضائيا فى 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ـ ضبط 41 قطعة سلاح نارى، بحوزة 32 متهمًا، على النحو التالي:

بندقية رصاص.

بندقية خرطوش.

طبنجة.

38 فردا محليا.

25 طلقة مختلفة الأعيرة.

145 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 44279 حكما قضائيا متنوعا

في مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ 44279 حكما قضائيا متنوعا، على النحو التالي:

134 حكم جناية.

13520 حكم حبس جزئى.

2251 حكم حبس مستأنف.

22232 حكم غرامة.

6142 مخالفة.

ضبط 133 قضية مخدرات

ضبط 133 قضية مخدرات، بإجمالي 136 متهمًا ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 12٫320 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 3٫120 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 1٫055 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1٫729 كيلو جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 650 جراما.

كمية من مخدر البودر وزنت 542 جراما.

كمية من مخدر الفودو وزنت 20 جراما.

كمية من مخدر الكيتامين وزنت 120جراما.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 جرامات.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 50 جراما.

1515 قرصا مخدرا.

ضبط 27230 مخالفة مرورية

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 13 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 15 متهما.

ضبط 286 دراجة نارية مخالفة.

ضبط 27230 مخالفة مرورية متنوعة.

فحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.